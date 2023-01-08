Çin 3 yıl sonra sınırları açtı

Hong Kong ile ana karadaki Şıncın şehri arasındaki gümrük kapılarında ise seyahat başvuruları bugün itibarıyla kabul edilmeye başlandığından geçişlerin seyrek olduğu gözlendi. Futien gümrük kapısından 1600, Vıncindu sınır kapısından ise 200 yolcunun geçtiği bildirildi.

Hong Kong'da da şu ana kadar Çin'e 300 bin seyahat başvurusu yapıldığı bilgisi paylaşılırken, seyahatlerin günde 60 bin kişiyle sınırlanacağı kaydedildi.