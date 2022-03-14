Çin, bir günde 3'e katlanan Covid-19 vakaları nedeniyle 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kentini kapattı

Çini, yalnızca bir gün içerisinde yeni Covid-19 vaka sayısı 3’e katlanan finans ve teknoloji merkezi Shenzen’i kapatma kararı aldı. Hong Kong sınırındaki 17,5 milyonlu nüfuslu şehirde, bu kapsamda; gıda, yakıt ve diğer ihtiyaç maddelerini tedarik edenlerin dışındaki tüm işyerlerinin kapanması veya evden çalışması emredildi. Artan vakalar nedeniyle ülkenin en büyük şehri Şanghay'a da ulaşım kısıtlaması getirildi

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 10:43 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 10:49

Çin, bir günde 3'e katlanan Covid-19 vakaları nedeniyle 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kentini kapattı - 1

hükümeti, dün 75 yeni Covid-19 vakası bildiren 17,5 milyon nüfuslu Shenzen’i kapatma kararı aldığını duyurdu.  Hong Kong sınırında yer alan finans ve teknoloji kenti sakinlerinin üç tur teste tabi tutulacağı belirtildi.

Çin, bir günde 3'e katlanan Covid-19 vakaları nedeniyle 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kentini kapattı - 2

KISITLAMALARIN 20 MART'TA KADAR YÜRÜRLÜKTE KALMASI BEKLENİYOR

Ayrıca, tüm otobüs ve metro seferleri askıya alındı.  Özel durumlar dışında ve çıkışa 24 saat kala test sonucu negatif çıkmadıkça kimse şehirden ayrılamayacağı aktarıldı. Bununla birlikte, Shenzen’deki kısıtlamaların ez 20 Mart’a yürürlükte kalmaı bekleniyor.

Çin, bir günde 3'e katlanan Covid-19 vakaları nedeniyle 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kentini kapattı - 3

Ayrıca sert tedbirlerin Şangay ve Jilin eyaletindeki Chancun şehrine de taşınacağı ön görülüyor. Pazar günü teyit edilen bin 938 yeni vakadan bin 400'den fazlası Jilin eyaletinde tespit edildi.

Çin, bir günde 3'e katlanan Covid-19 vakaları nedeniyle 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kentini kapattı - 4

Bir hükümet bildirisine göre, Pekin'in güneyindeki Cangzhou'nun bazı sakinlerine, orada dokuz vaka bildirildikten sonra evde kalmaları söylendi.

Çin, bir günde 3'e katlanan Covid-19 vakaları nedeniyle 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kentini kapattı - 5

Jilin İl Sağlık Komisyonu müdür yardımcısı Zhang Yan'a göre, eyaletteki yetkililer daha önceki müdahalelerinin yetersiz olduğu sonucuna vardıktan sonra hastalık önleyici tedbirleri artırıyorlar.

Çin, bir günde 3'e katlanan Covid-19 vakaları nedeniyle 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kentini kapattı - 6

Zhang, düzenlediği basın toplantısında, "Bazı bölgelerdeki acil müdahale mekanizması yeterince sağlam değil" dedi. Devlet medyasının bildirdiğine göre, Jilin şehrinin belediye başkanı ve Parti başkan yardımcısı, Changchun sağlık komisyonu direktörü ve bir Jilin üniversitesindeki Parti başkanı, mevcut salgına kötü yanıt verdikleri iddiasıyla görevden alınan veya cezalandırılan en az 26 yetkili arasında yer alıyor.

Çin, bir günde 3'e katlanan Covid-19 vakaları nedeniyle 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kentini kapattı - 7

Öte yandan, 1,4 milyar nüfuslu Çin’de abildirilen vaka sayıları diğer ülkelere kıyasla düşük, ancak ülkede vaka sayıları pandeminin başından bu yana görülmeyen düzeyde artıyor.  Diğer taraftan, diğer ülkelerde olduğu gibi, corona virüsün daha bulaşıcı bir çeşidi olan Omicron ortaya çıkması da Çinli yetkileri zorladı.

Çin, bir günde 3'e katlanan Covid-19 vakaları nedeniyle 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kentini kapattı - 8
Çin, bir günde 3'e katlanan Covid-19 vakaları nedeniyle 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kentini kapattı - 9

SHANGAY'A ULAŞIM KISITLAMASI

Bu arada 41 yerel vakanın kaydedildiği, 24 milyon nüfusuyla ülkenin en büyük kenti Shanghay'a da ulaşım kısıtlaması getirildi.

Kent yönetimi, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gerekli olmadıkça şehri terk etmemelerini isterken, şehirlerarası otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.

Açıklamada, Şanghay'a seyahat etmek isteyenlerin varışlarından 48 saat önce yapılmış Covid-19 testinin negatif sonucunu bildirmeleri gerektiği kaydedildi.

Çin, bir günde 3'e katlanan Covid-19 vakaları nedeniyle 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kentini kapattı - 10

SIFIR VAKA STRATEJİSİ

Çin, Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

Pekin yönetiminin, bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo karşısında stratejide değişikliğe gidip gitmeyeceği, dünya ülkeleri koruma tedbirlerini kaldırıp normalleşmeye giderken, salgınla mücadelede nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor.

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