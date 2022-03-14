Çin, bir günde 3'e katlanan Covid-19 vakaları nedeniyle 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kentini kapattı

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 14.03.2022 - 10:43 | Son Güncelleme : 14.03.2022 - 10:49
Çin hükümeti, dün 75 yeni Covid-19 vakası bildiren 17,5 milyon nüfuslu Shenzen’i kapatma kararı aldığını duyurdu. Hong Kong sınırında yer alan finans ve teknoloji kenti sakinlerinin üç tur teste tabi tutulacağı belirtildi.
Ayrıca, tüm otobüs ve metro seferleri askıya alındı. Özel durumlar dışında ve çıkışa 24 saat kala test sonucu negatif çıkmadıkça kimse şehirden ayrılamayacağı aktarıldı. Bununla birlikte, Shenzen’deki kısıtlamaların ez 20 Mart’a yürürlükte kalmaı bekleniyor.
Ayrıca sert tedbirlerin Şangay ve Jilin eyaletindeki Chancun şehrine de taşınacağı ön görülüyor. Pazar günü teyit edilen bin 938 yeni vakadan bin 400'den fazlası Jilin eyaletinde tespit edildi.
Bir hükümet bildirisine göre, Pekin'in güneyindeki Cangzhou'nun bazı sakinlerine, orada dokuz vaka bildirildikten sonra evde kalmaları söylendi.
Jilin İl Sağlık Komisyonu müdür yardımcısı Zhang Yan'a göre, eyaletteki yetkililer daha önceki müdahalelerinin yetersiz olduğu sonucuna vardıktan sonra hastalık önleyici tedbirleri artırıyorlar.
Zhang, düzenlediği basın toplantısında, "Bazı bölgelerdeki acil müdahale mekanizması yeterince sağlam değil" dedi. Devlet medyasının bildirdiğine göre, Jilin şehrinin belediye başkanı ve Parti başkan yardımcısı, Changchun sağlık komisyonu direktörü ve bir Jilin üniversitesindeki Parti başkanı, mevcut salgına kötü yanıt verdikleri iddiasıyla görevden alınan veya cezalandırılan en az 26 yetkili arasında yer alıyor.
Öte yandan, 1,4 milyar nüfuslu Çin’de abildirilen vaka sayıları diğer ülkelere kıyasla düşük, ancak ülkede vaka sayıları pandeminin başından bu yana görülmeyen düzeyde artıyor. Diğer taraftan, diğer ülkelerde olduğu gibi, corona virüsün daha bulaşıcı bir çeşidi olan Omicron ortaya çıkması da Çinli yetkileri zorladı.
Bu arada 41 yerel vakanın kaydedildiği, 24 milyon nüfusuyla ülkenin en büyük kenti Shanghay'a da ulaşım kısıtlaması getirildi.
Kent yönetimi, yaptığı açıklamada, vatandaşlardan gerekli olmadıkça şehri terk etmemelerini isterken, şehirlerarası otobüs seferlerinin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi.
Açıklamada, Şanghay'a seyahat etmek isteyenlerin varışlarından 48 saat önce yapılmış Covid-19 testinin negatif sonucunu bildirmeleri gerektiği kaydedildi.
Çin, Covid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.
Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.
Pekin yönetiminin, bulaşıcılığı yüksek Omicron varyantının ortaya çıkardığı tablo karşısında stratejide değişikliğe gidip gitmeyeceği, dünya ülkeleri koruma tedbirlerini kaldırıp normalleşmeye giderken, salgınla mücadelede nasıl bir yol izleyeceği belirsizliğini koruyor.