Çin, bir günde 3'e katlanan Covid-19 vakaları nedeniyle 17,5 milyon nüfuslu Shenzen kentini kapattı

Öte yandan, 1,4 milyar nüfuslu Çin’de abildirilen vaka sayıları diğer ülkelere kıyasla düşük, ancak ülkede vaka sayıları pandeminin başından bu yana görülmeyen düzeyde artıyor. Diğer taraftan, diğer ülkelerde olduğu gibi, corona virüsün daha bulaşıcı bir çeşidi olan Omicron ortaya çıkması da Çinli yetkileri zorladı.