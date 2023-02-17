Çin: Covid-19'a karşı kesin bir zafer kazandık

"İNSANLIK TARİHİNDE BİR MUCİZEYE İMZA ATTIK"

Açıklamada, sonucun, parti liderliğinin salgın durumuna ilişkin değerlendirmelerinin ve farklı aşamalarda aldığı kararların doğruluğunu ortaya koyduğu vurgulanarak, "Salgının önlemesi ve kontrolünde büyük ve kesin bir zafer kazandık. Bu kadar kalabalık nüfuslu bir ülkede hızla yayılan bir salgının başarıyla üstesinden gelerek insanlık tarihinde bir mucizeye imza attık." ifadeleri kullanıldı.