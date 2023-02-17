Çin: Covid-19'a karşı kesin bir zafer kazandık

Çin yönetimi, geçen yılın sonunda Covid-19 ile mücadelede ani politika değişikliğiyle kontrol tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından salgının kontrolünde "kesin zafer" kazanıldığını duyurdu. Bununla birlikte, ülkede Covid-19 nedeniyle şimdiye kadar 80 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Çin: Covid-19'a karşı kesin bir zafer kazandık - 1

Çin haber ajansı Xinhua'ya göre, ülkeyi yöneten Çin Komünist Partisinin (ÇKP) en üst karar organı Siyasi Büro Daimi Komitesi, dün Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında yaptığı toplantıda ülkede salgınının son durumu ele alındı.

Çin: Covid-19'a karşı kesin bir zafer kazandık - 2

Toplantının ardından yapılan açıklamada, Covid-19 önleme ve kontrol tedbirlerinin optimizasyonu için Kasım 2022'den bu yana atılan adımların kısa sürede başarıya ulaştığı ve salgına karşı "büyük ve kesin bir zaferin kazanıldığı" belirtildi.

Çin: Covid-19'a karşı kesin bir zafer kazandık - 3

Tedbirlerin gevşetilmesinden itibaren 200 milyondan kişide virüs görüldüğünü, 800 bine yakın ağır hastanın başarıyla tedavi edildiği kaydedilen açıklamada Çin'deki ölüm oranının dünyada en düşük seviyelerde olduğu vurgulandı.

Çin: Covid-19'a karşı kesin bir zafer kazandık - 4

"İNSANLIK TARİHİNDE BİR MUCİZEYE İMZA ATTIK"

Açıklamada, sonucun, parti liderliğinin salgın durumuna ilişkin değerlendirmelerinin ve farklı aşamalarda aldığı kararların doğruluğunu ortaya koyduğu vurgulanarak, "Salgının önlemesi ve kontrolünde büyük ve kesin bir zafer kazandık. Bu kadar kalabalık nüfuslu bir ülkede hızla yayılan bir salgının başarıyla üstesinden gelerek insanlık tarihinde bir mucizeye imza attık." ifadeleri kullanıldı.

Çin: Covid-19'a karşı kesin bir zafer kazandık - 5

Çin'in Covid-19 salgının başından beri uyguladığı, "sıfır vaka" olarak adlandırılan, büyük çaplı kapanma, karantina ve seyahat kısıtlamalarını gerektiren salgın kontrol tedbirlerinin 7 Aralık 2022'de aniden kaldırılmasının ardından vakalar hızla artmış, Çin bugüne dek görülen en büyük kitlesel yayılmayla karşı karşıya kalmıştı.

Çin: Covid-19'a karşı kesin bir zafer kazandık - 6

BİR MİLYAR KİŞİYE VİRÜS BULAŞTI

Aradan geçen 2,5 ayda 1,4 milyarlık nüfusunun yüzde 80'nin oluşturan en az 1 milyar kişiye virüs bulaştığı tahmin ediliyor.

Çin: Covid-19'a karşı kesin bir zafer kazandık - 7

Resmi rakamlara göre 8 Aralık 2022'den 9 Şubat 2023'e kadar geçen sürede ülkede 80 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Çin: Covid-19'a karşı kesin bir zafer kazandık - 8
Çin: Covid-19'a karşı kesin bir zafer kazandık - 9
Çin: Covid-19'a karşı kesin bir zafer kazandık - 10

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