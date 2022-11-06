Çin, Covid-19'a karşı sıfır vaka politikasından ödün vermiyor

"MALİYETLİ VE EN YETKİLİ YÖNTEM"

Ülke genelinde salgın durumunun genel olarak istikrarlı seyrettiğini, bölgesel salgınların aşamalı olarak kontrol altına alındığını söyleyen Hu, "Pratikteki sonuçlar, kontrol stratejimizin ve uyguladığımız tedbirlerin en doğru, en az maliyetli ve en etkin yöntem olduğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.