Çin dışında corona virüsü 355 vakayla en fazla yolcu gemisinde görüldü

Çin’de yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 1666’ya, virüsün bulaştığı kişi sayısı 68 bin 500’e çıktı. Çin dışında corona virüsün en fazla görüldüğü yer ise Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisi. Gemideki corona virüsü vaka sayısı 355'e ulaştı. ABD'nin ardından Kanada ve Hong Kong da yolcu gemisinde bulunan vatandaşlarını tahliye etme teklifinde bulundu.

Çin dışında Corona virüsü vakasının en fazla görüldüğü yer, Japonya'nın Yokohama limanında demirleyen yolcu gemisi.

Japonya'da 4 Şubat'tan bu yana karantina altında bulunan gemide 3 bin 700 civarında insan bulunuyor. Şu ana kadar Covid-19 virüsü tespit edilen kişi sayısı 355'e yükseldi.

Japonya Sağlık Bakanlığı şu ana kadar bin 219 kişinin testinin yapıldığını, bunlardan 355'in Covid-19 tipi virüsü rastlandığını açıkladı.

Yolcu gemisindeki karantina devam ederken, ABD, Kanada ve Hong Kong gemide bulunan vatandaşlarının tahliye edilmesi teklifinde bulundu.

ABD bu yöndeki adımı atarak, gemide bulunan 400 vatandaşını tahliye etmek için uçak gönderdi.

Hong Kong da yolcu gemisinde bulunan 330 vatandaşı için tahliye kararı aldı. Söz konusu karar Japon yetkililerle birlikte uygulanacak.

Tahliye kararı alan bir diğer ülke ise Kanada. Kanada yolcu gemisinde bulunan ve Covid-19 tespit edilmeyen vatandaşların uçakla ülkeye götürüleceği ve 14 gün boyunca karantina altında tutulacağını açıkladı.

Kanadalı yetkililer, Convid-19 virüsü tespit edilen vatandaşlarının ise, Japonya'daki karantina merkezlerinde tutulacağını belirtti.

ÖLÜ SAYISI HER GEÇEN SAAT ARTIYOR Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada ise, ülke genelinde şüpheli vaka sayısının 8 bin 228, virüslü hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahade altına alınan kişi sayısının 158 bin 764 olduğu belirtildi.

Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısı, biri Hong Kong’da olmak üzere 1666’ya yükseldi. Kesinleşen virüs bulaşan kişi sayısı, 11 bin 272’sinin durumu ağır olmak üzere, 68 bin 500’e çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419’a ulaştı.

Çin ana karası dışında ise Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde vaka sayısı 84’e çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde bu sayı 10 olarak belirlendi.

SON 24 SAATTE 142 CAN KAYBI Covid-19 salgını nedeniyle ülkede son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 9 yeni vaka tespit edildi. Yeni can kayıplarının 139'u Hubey, 2'si Sıçuan eyaletlerinde, 2'si de başkent Pekin ile Çongçing kentlerinde oldu.

Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık 2019'da ortaya çıkan yeni tip corona virüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesini gerçekleştirmişti.