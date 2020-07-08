Çin, Himalayalar'da geri adım atıyor

Çin, Hindistan'la gerilime neden olan Himalayalar'daki askeri çadırlarını ve diğer yapıları kaldırmaya başladı. Kararın iki ordu arasındaki görüşmelerin ardından alındığı belirtildi.

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ntv.com.tr 08.07.2020 - 08:28

Hindistan ve Çin arasında kanlı çatışmalara yol açan Himalayalar'daki asker bulundurma geriliminde Çin geri adım atıyor.



Fransız haber ajansı AFP'ye bilgi veren Hindistan ordusunun aktardıklarına göre Çin yönetimi Himalaya vadisindeki askeri varlığını azaltma yoluna gitti.

Geçen ay iki ülke arasında kanlı bir çatışma çıkmıştı. Ateşli silahların kullanılmadığı çatışmada taraflar birbirlerine sopalarla saldırmıştı. Hindistan 20 askerinin çıkan çatışmadan öldüğünü duyurmuştu.

Çin tarafından 40'tan fazla askerin öldüğü ya da ağır yaralandığı belirtilmişti ancak Pekin yönetimi kayıp olduğunu ifade etmiş ancak resmi olarak bir rakam duyurmamıştı.



İki ülke arasında çatışmadan sonra yapılan görüşmelerde gerginliğin azaltılması ve siyasi diyaloğun artırılması kararı çıkmıştı.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun son yıllarda bölgeye yaptığı askeri yığınağı azalttığı belirtiliyor. Çinli askerlerin kurduğu çadırların ve diğer askeri yapıların söküldüğü aktarıldı.

Hindistan ordusundan bilgi aktaran yetkililer, iki ülke arasındaki görüşmelerden alınan kararların uygulandığını söyledi.

Hindistanlı askerlerin vadideki geleceğinin ne olacağı konusunda bilgilendirme yapılmadı. Haftabaşında açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian tarafların yapıcı görüşmeler yaptığını ve ön cephedeki askeri varlıkların azaltılacağını açıklamıştı.

Son yıllarda artan gerginliğin ardından iki nükleer güç arasında 45 yıl sonra ölümlü çatışma yaşanmıştı.

EGEMENLİK HAKLARI KAYNAKLI GERİLİM, 2017'DE TIRMANMIŞTI Hint yetkililer, mayıs başında Çin askerlerinin üç noktadan Ladakh bölgesine girdiğini, burada çadır ve askeri karakollar kurduklarını açıklamıştı.

Askerlerin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmişti.

Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde, iki ülke askerlerinin karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Hindistan ve Çin, Ladakh'ta yer alan Demchok, Chumar, Daulat Beg Oldie, Galwan Vadisi ve Pangong Tso Gölü çevresine ek güvenlik gücü konuşlandırmıştı.

Çin askerleri, Galwan Vadisi'nde yaklaşık 100 çadır kurarken, Pangong Tso Gölü'ndeki devriye botlarının sayısını da artırmıştı.



Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi yönetimi ise Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, söz konusu mesele son zamanlarda Pekin-Yeni Delhi hattında tansiyonun giderek yükselmesine neden oluyor.

İki ülke sınırında egemenlik hakları kaynaklı gerilim, 2017'de de yükselmişti.

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