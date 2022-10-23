Çin Komünist Parti Kongresi'ne bu görüntüler damga vurdu: Zorla salondan çıkarıldı

Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal Kongresi, kapanış oturumuyla sona erdi. Kongre'de, yeni seçilen Merkez Komite'de Başbakan Li Kıçiang dahil partinin tepe yönetimindeki 4 isim yer almadı.
Kapanış oturumunda, ülkenin eski lideri Hu Cintao'nun bilinmeyen bir nedenle görevliler tarafından kolundan tutularak zorla çıkarılması ilginç anların yaşanmasına sahne oldu.
2003-2013 yılları arasında devlet başkanlığı koltuğunda oturan Hu Cintao, Çin Komünist Partisi'nin 20. Ulusal kongresine katılmak için salona geldi.
Salonda, Şi'nin solunda oturan 80 yaşındaki Hu Cintao, yanına gelen görevlilerin eşlik etmesiyle dışarı çıkarıldı.
Şi'nin konuşması öncesinde gerçekleşen olayın nedeni açıklanmadı.
Yeni seçilen 205 kişilik komitede, Devlet Başkanı ve Genel Sekreter Şi Cinping yer alırken, partinin tepe yönetimini oluşturan Daimi Komite’deki 7 üyeden 4’ü listeden çıkarıldı.
O isimler arasında Başbakan Li Kıçiang da bulunuyor.
Mart ayında görev süresi dolacak olan Başbakan Li'nin partideki görevlerinden de ayrılacağı konuşuluyor.
Şi’nin üçüncü dönem iktidarının habercisi olan değişim, Çin liderinin yeni kadrolarla yoluna devam edeceğini gösteriyor.
Çin siyasetinde bir yönetici Ulusal Kongre yapıldığında 68 yaşını doldurmuşsa, yeni bir göreve atanması veya mevcut görevini sürdürmesi mümkün olmuyor. Bu, yaklaşık 30 yıldır uygulanan ancak yazılı olmayan bir kural.
Ancak bu kuralın, halihazırda 69 yaşında olan Şi için uygulanmaması dikkat çekti.
Çin Anayasası'nda 2018'de yapılan değişiklikle, devlet başkanının görev süresini iki dönemle sınırlayan kural da kaldırılmıştı.