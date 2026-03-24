Çin okyanus tabanlarını haritalıyor, denizlerde faaliyetlerini artıyor

Çin donanmasının Pasifik, Hint ve Arktik okyanuslarında deniz altı haritalama ve izleme operasyonlarıyla, ABD ve müttefiklerine karşı olası bir denizaltı savaşına yönelik kapsamlı bir hazırlık yürüttüğü iddia edildi. Reuters’ın gemi takip verileri ve resmi kayıtlar üzerinden yaptığı analize göre, Çin Okyanus Üniversitesi’ne ait “Dong Fang Hong 3” gibi araştırma gemilerinin 2024 ve 2025 yıllarında Tayvan, Guam ve Hint Okyanusu’nun stratejik noktalarında yoğun faaliyet gösterdiğini ortaya koydu.

Deniz savaşı uzmanları, toplanan bu detaylı deniz tabanı ve su koşulları verilerinin, Çin denizaltılarının etkili bir şekilde konuşlandırılması ve düşman denizaltılarının tespit edilmesi için kritik bir askeri avantaj sağladığını belirtiyor.