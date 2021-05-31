Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor

ntv.com.tr - AFP - Reuters 31.05.2021 - 12:28
Çin’in Guang'an kentinde büyüyen Zhang Yiwen, Çin lideri Deng Xiaoping'e her zaman yakınlık duydu. Zhang, Deng'in hikayelerini adı gibi biliyor ve onları son 11 yıldır rehber olarak çalıştığı Komünist devrimcinin eski konutuna gelen ziyaretçilere anlatmaktan hoşlanıyor.
Zhang, 1970'lerin sonlarından 1997'deki ölümüne kadar Çin'i modernize edip açmasıyla tanınan Deng’in yerel takma adını kullanarak, "Büyükbaba Deng'in kalbimizde harika bir yeri var" dedi. Bununla birlikte, Zhang'ın hikaye anlatma becerileriyle birlikte Deng'e tutkusu, onun yarışmaları kazanmasına ve ulusal tanınırlığına yardımcı oldu.
2020'nin sonlarında, Çin hükümetinin ülkenin hızla gelişen "kızıl turizm" endüstrisini iyileştirmek ve vurgulamak için yaptığı birkaç girişimden biri olan ülke çapındaki "Beş İyi Rehber" programına katılmak üzere seçilen iki kişiden biri olarak öne çıktı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, iktidardaki Komünist Parti tarihi açısından öneme sahip “kızıl bölgelerde” çalışan ülkenin önde gelen 100 tur rehberini seçti. Seçilenler, hükümetin ifadesiyle, "kızıl genin sağlam bir mirasçısı, kızıl hikayelerin harika bir anlatıcısı ve kızıl ruhun canlı bir yorumcusu” olarak tanımlandı.
Diğer taraftan, "kızıl turizm" kavramı on yıllardır konuşulmasına rağmen, 2004 yılına kadar resmi olarak ülkenin ulusal turizm planına dahil edilmedi. Çin'in şu anki lideri Xi Jinping, 2012'nin sonlarında iktidara gelmesinden bu yana defalarca "kızıl turizmi" destekleyerek, yerel yönetimler ve yerli turistler arasında bir zamanlar niş olan bu segmentin hızlı büyümesini tetikledi. Sonuç olarak, "kızıl alanlar" son yıllarda ülke çapında büyük ölçüde genişledi.
Küresel seyahat pazarı hala salgın nedeniyle engellenmiş ve Çinli turistler evde kalmaya zorlanmışken, yerli gezginler "kızıl turizm" endüstrisini canlandırdı. Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nde doçent ve Çin turizm politikası konusunda uzman olan Mimi Li, "2020'de kızıl turist sayısı 100 milyonu aştı ve yurt içi seyahatin yüzde 11'ine katkıda bulundu. Bu oldukça olağanüstü” ifadelerini kullandı.
Komünist Parti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü Temmuz ayında kutlamak için hazırlanırken, bu büyüyen ilgiden yararlanmak isteyen seyahat endüstrisi oyuncuları için zamanlama daha iyi olamazdı. Hem devlet hem de özel sektörde neredeyse her hafta daha fazla "kızıl turizm" girişimi başlatılıyor.
Çin'in en büyük seyahat rezervasyon platformu olan Ctrip, bu yılın başlarında "kızıl gezginler" için 100 rota başlattı. Paketli turlardan bazıları, Çin Komünist Partisi için kabul yemini ve devrimci şarkılar söylemek gibi deneyimleri içeriyor. Şirket, kampanyanın 2021'de 50 milyon turisti çekeceğini öngördü.
Li, iki ünlü eski komünist devrimci üsse atıfta bulunarak, "Çoğu araştırmacı, kızıl turizmi bir tür miras turizmi olarak sınıflandırıyor. Jinggangshan veya Yen'an gibi kızıl sitelerin bazıları için kızıl turizm neredeyse garantili bir gelir" dedi.
Öte yandan, UNESCO için turizm ve sürdürülebilirlik üzerine raporlar yayınlayan uzman Mike Robinson, Pekin'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile "kızıl turizm"in büyümesi ve yerel topluluklar için somut faydaları arasındaki bağlantıya dikkat çekti.
Robinson, “Guang'an böyle bir örnektir. 2000'li yılların başından beri kentte tadilat ve iyileştirmeler yapıldı. Şu anda bir müze, göl ve bronz heykelli bir meydan dahil olmak üzere 3,19 kilometrekarelik bir turistik cazibe merkezi. Hoş manzarası ve bol ürünüyle, Guang'an'ın kızıl turizmin çekiciliği yerel işletmelerin gelişmesine yardımcı oldu” dedi.