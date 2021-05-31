Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor

Çin Komünist Partisi 100’üncü kuruluş yıldönümünü kutlamaya hazırlanırken, kızıl turizme ilgi artıyor. Ülkeye, bu yıl devrim temalı "kızıl turizm" seyahatleri kapsamında 50 milyon ziyaretçinin gelmesi bekleniyor. Hem devlet hem de özel sektör tarafından neredeyse her hafta yeni bir "kızıl turizm" girişimi başlatılıyor. Paketli turlardan bazıları, Çin Komünist Partisi için kabul yemini ve devrimci şarkılar söylemek gibi deneyimleri de içeriyor. Diğer taraftan, küresel seyahat pazarı hala salgın nedeniyle engellenmiş ve Çinli turistler evde kalmaya zorlanmışken, yerli gezginler "kızıl turizm" endüstrisinin canlanmasında büyük bir rol oynuyor.

ntv.com.tr - AFP - Reuters 31.05.2021 - 12:28

Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 1

Çin’in Guang'an kentinde büyüyen Zhang Yiwen, Çin lideri Deng Xiaoping'e her zaman yakınlık duydu. Zhang, Deng'in hikayelerini adı gibi biliyor ve onları son 11 yıldır rehber olarak çalıştığı Komünist devrimcinin eski konutuna gelen ziyaretçilere anlatmaktan hoşlanıyor.

Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 2

Zhang, 1970'lerin sonlarından 1997'deki ölümüne kadar  Çin'i modernize edip açmasıyla tanınan Deng’in yerel takma adını kullanarak, "Büyükbaba Deng'in kalbimizde harika bir yeri var" dedi. Bununla birlikte, Zhang'ın hikaye anlatma becerileriyle birlikte Deng'e tutkusu, onun yarışmaları kazanmasına ve ulusal tanınırlığına  yardımcı oldu. 

Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 3

2020'nin sonlarında, Çin hükümetinin ülkenin hızla gelişen "kızıl turizm" endüstrisini iyileştirmek ve vurgulamak için yaptığı birkaç girişimden biri olan ülke çapındaki "Beş İyi Rehber" programına katılmak üzere seçilen  iki kişiden biri olarak öne çıktı.

Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 4

KIZIL GENİN SAĞLAM MİRASÇISI OLAN 100 TUR REHBERİ SEÇİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri, iktidardaki Komünist Parti tarihi açısından öneme sahip “kızıl bölgelerde” çalışan ülkenin önde gelen 100 tur rehberini seçti. Seçilenler, hükümetin ifadesiyle, "kızıl  genin sağlam bir mirasçısı, kızıl hikayelerin harika bir anlatıcısı ve kızıl ruhun canlı bir yorumcusu” olarak tanımlandı.

Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 5

Diğer taraftan, "kızıl turizm" kavramı on yıllardır konuşulmasına rağmen, 2004 yılına kadar resmi olarak ülkenin ulusal turizm planına dahil edilmedi. Çin'in şu anki lideri Xi Jinping, 2012'nin sonlarında iktidara gelmesinden bu yana defalarca "kızıl turizmi" destekleyerek, yerel yönetimler ve yerli turistler arasında bir zamanlar niş olan bu segmentin hızlı büyümesini tetikledi. Sonuç olarak, "kızıl alanlar" son yıllarda ülke çapında büyük ölçüde genişledi.

Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 6

COVİD-19 PANDEMİSİ KIZIL TURİZME GÜÇ VERDİ

Küresel seyahat pazarı hala salgın nedeniyle engellenmiş ve Çinli turistler evde kalmaya zorlanmışken, yerli gezginler "kızıl turizm" endüstrisini canlandırdı. Hong Kong Politeknik Üniversitesi'nde doçent ve Çin turizm politikası konusunda uzman olan Mimi Li, "2020'de kızıl turist sayısı 100 milyonu aştı ve yurt içi seyahatin yüzde 11'ine katkıda bulundu. Bu oldukça olağanüstü” ifadelerini kullandı.

Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 7

Komünist Parti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümünü Temmuz ayında kutlamak için hazırlanırken, bu büyüyen ilgiden  yararlanmak isteyen seyahat endüstrisi oyuncuları için zamanlama daha iyi olamazdı. Hem devlet hem de özel sektörde neredeyse her hafta daha fazla "kızıl turizm" girişimi başlatılıyor.

Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 8

YIL SONUNA KADAR 50 MİLYON TURİST BEKLENİYOR

Çin'in en büyük seyahat rezervasyon platformu olan Ctrip, bu yılın başlarında "kızıl gezginler" için 100  rota başlattı. Paketli turlardan bazıları, Çin Komünist Partisi için kabul yemini ve devrimci şarkılar söylemek gibi deneyimleri içeriyor. Şirket, kampanyanın 2021'de 50 milyon turisti çekeceğini öngördü.

Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 9

Li, iki ünlü eski komünist devrimci üsse atıfta bulunarak, "Çoğu araştırmacı, kızıl turizmi bir tür miras turizmi olarak sınıflandırıyor. Jinggangshan veya Yen'an gibi kızıl sitelerin bazıları için kızıl turizm neredeyse garantili bir gelir" dedi.

Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 10

YOKSULLUĞU AZALTMAK İÇİN KIZIL TURİZMİ KULLANMAK

Öte yandan, UNESCO için turizm ve sürdürülebilirlik üzerine raporlar yayınlayan uzman Mike Robinson, Pekin'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri ile "kızıl turizm"in  büyümesi ve yerel topluluklar için somut faydaları  arasındaki bağlantıya dikkat çekti.

Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 11

YEREL İŞLETMELERİN GELİŞMESİNE YARDIMCI OLDU

Robinson, “Guang'an böyle bir örnektir. 2000'li yılların başından beri kentte tadilat ve iyileştirmeler yapıldı. Şu anda bir müze, göl ve bronz heykelli bir meydan dahil olmak üzere 3,19 kilometrekarelik bir turistik cazibe merkezi. Hoş manzarası ve bol ürünüyle, Guang'an'ın kızıl turizmin çekiciliği yerel işletmelerin gelişmesine yardımcı oldu” dedi.

Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 12
Bununla birlikte Robinson,  2019'da, yarım milyondan az nüfusa sahip şehrin  üç milyondan fazla ziyaretçiyi ağırladığını belirterek, "Turizm politikası ne olursa olsun, ekonomi tarafından yönlendirilir. Kızıl turizmin  kırsal yenileme, tarımsal çeşitlendirme ve yerel geçim kaynaklarını iyileştirme programlarıyla yakından bağlantılı olması tesadüf değil" dedi.
Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 13
Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 14
Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor - 15

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