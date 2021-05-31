Çin, pandemiden yara alan turizm sektörünü “devrim” ile canlandırdı: Kızıl turizm kapsamında 50 milyon ziyaretçi bekleniyor

Diğer taraftan, "kızıl turizm" kavramı on yıllardır konuşulmasına rağmen, 2004 yılına kadar resmi olarak ülkenin ulusal turizm planına dahil edilmedi. Çin'in şu anki lideri Xi Jinping, 2012'nin sonlarında iktidara gelmesinden bu yana defalarca "kızıl turizmi" destekleyerek, yerel yönetimler ve yerli turistler arasında bir zamanlar niş olan bu segmentin hızlı büyümesini tetikledi. Sonuç olarak, "kızıl alanlar" son yıllarda ülke çapında büyük ölçüde genişledi.