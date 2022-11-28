Çin polisi protestoların yapıldığı caddeyi barikatlarla kapattı

Sosyal medyada paylaşılan videolarda polisin, göstericilerin yeniden bölgede toplanmasını önlemek için tedbir aldığı, kaldırımı barikatlarla çevrelediği görüldü. Ayrıca yangın kurbanlarını anmak için önünde toplanılan cadde tabelası sökülerek kaldırıldı.