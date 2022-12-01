Çin protestoların ardından geri adım attı: Covid-19 kısıtlamaları gevşetildi

Reuters’ın haberine göre başkent Pekin'de de yetkililer, hafif semptomları olan Covid vakalarının evde izole edilmesine de izin verdi. Bu durum, yılın başında, bazen sadece bir pozitif vakanın sonucu olarak tüm binaları ve toplulukları kilitleyen uygulamalardan farklılığıyla dikkat çekti.