Çin protestoların ardından geri adım attı: Covid-19 kısıtlamaları gevşetildi

Çin, son günlerde yaşanan yoğun protestolar nedeniyle Sıfır Covid politikasında değişiklik yaptı. Ülkede Covid-19 vakalarının yükseldiği Şangay ve Guangzhou'daki onlarca bölgede karantina ilan edilmedi.
Çin’deki protestolar, geçen hafta Batı Sincan bölgesindeki yüksek katlı bir binada çıkan ve 10 kişinin ölümüne neden olan bir yangınla tetiklendi.
Yetkililer bunu inkar etse de birçok Çinli, şehirdeki uzun süredir devam eden Covid kısıtlamalarının ölümlere neden olduğunu belirterek sokağa çıktı. Günlerce süren yaygın çeşitli şehirlerde protestolara yol açtı.
Bununla birlikte, Guangzhou gibi büyük şehirlerdeki kısıtlamalar, şehirde polis ve protestocular arasında çatışmalara yol açan şiddetli protestoların görülmesinden saatler sonra dün aniden kaldırıldı.
Reuters’ın haberine göre başkent Pekin'de de yetkililer, hafif semptomları olan Covid vakalarının evde izole edilmesine de izin verdi. Bu durum, yılın başında, bazen sadece bir pozitif vakanın sonucu olarak tüm binaları ve toplulukları kilitleyen uygulamalardan farklılığıyla dikkat çekti.
Diğer taraftan, Şanghay ve Chongqing gibi diğer büyük şehirler de bazı Covid-19 kısıtlamalarının gevşetildiğini gördü.
Çin'in en üst düzey salgın yetkililerinden biri olan Başbakan Yardımcısı Sun Chunlan, corona virüsün hastalığa neden olma yeteneğinin zayıfladığını belirterek, "Omicron vayantının patojenitesi zayıfladıkça, daha fazla insan aşılandıkça ve virüsü kontrol altına alma deneyim biriktikçe ülke yeni bir durumla karşı karşıya” dedi.
Ancak, Chunlan’In açıklaması, yetkililerin ülkenin katı bir sıfır Covid politikasını sürdürmesi gerektiğine dair daha önceki bir mesajıyla taban tabana zıt.
Öte yandan Çin, dün 36 binden fazla vaka ile son günlerde pandemi başladığından bu yana en yüksek günlük Covid vaka sayısını kaydetti.
Bununla birlikte, 1,4 milyarlık nüfusa sahip olan ülke için rakamlar hala küçük ve pandemi başladığından beri resmi olarak yaklaşık 5 bin 200 kişi Covid-19'dan öldü.
Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde günlük Covid-19 vakalarının eylülden bu yana ilk kez 10 bin eşiğini geçtiği bildirildi.
Sağlık Koruma Merkezinden yapılan açıklamaya göre, kentte son 24 saatte 606'sı dış kaynaklı 10 bin 137 vaka tespit edildi.
Hong Kong'da en son 9 Eylül'de 10 binin üzerinde vaka kaydedilmişti.
Son 24 saatte virüs nedeniyle 15 kişi hayatını kaybederken, can kayıplarının geçen haftaya göre yüzde 47 arttığı bildirildi.
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Libby Lee, vakalardaki artışa karşın Covid-19 kısıtlamalarının sıkılaştırılmasına ihtiyaç olmadığını belirterek, "Kimse, salgının çapının büyümesini istemiyor. Önce durumu açık seçik anlamamız gerek. Vatandaşların sağlığı pahasına bir geri dönüşü istemiyoruz. Bu aşamada şimdilik salgın tedbirlerinde uyarlama gereği görmüyoruz." dedi.
Hong Kong, şubat ve mart aylarında günlük vaka sayısının 80 bine kadar çıktığı bir salgın dalgası geçirmişti.
Salgının bahar aylarında kontrol altına alınmasının ardından vaka sayısı haziranın ortasından itibaren yeniden artmaya başlamış, eylül başında 10 bini aşmıştı.