Çin savaşa hazır mı? Hayalet uçaklar ve hipersonik silahlar dünyanın en büyük ordusunun karşısında

"İKTİDARA ODAKLANDI"

ABD'li savunma uzmanları tarafından yapılan simülasyonlar, dünyanın en güçlü ordusu olarak kabul edilen ABD'nin, Çin kıyılarına yakın bir yerde, özellikle de Pekin'in hak iddia ettiği Tayvan adasında, Çin ordusu ile başa çıkmakta zorlanacağını defalarca gösterdi.

Ancak Washington merkezli RAND Corp. tarafından geçen ay yayınlanan bir raporda, etkileyici yığınağa rağmen, siyasi kaygıların özellikle de Komünist Parti'nin hem askeri personel hem de Çin toplumu üzerindeki kontrol arzusunun, orduyu savaşta, özellikle de ABD gibi emsal bir düşmana karşı engelleyebileceği belirtildi.

RAND'da uzun süredir Çin uzmanı olarak çalışan Timothy Heath “Çin ordusunun savaşa hazırlığı şüpheli” başlıklı raporunda “PLA temelde savaşa hazırlanmaktan ziyade Çin Komünist Partisi (ÇKP) yönetimini sürdürmeye odaklanmış durumda” diye yazdı.