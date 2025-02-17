Çin savaşa hazır mı? Hayalet uçaklar ve hipersonik silahlar dünyanın en büyük ordusunun karşısında
ABD'li bir düşünce kuruluşunun raporuna göre Çin ordusunun temel motivasyonu denizaşırı bir düşmanla savaşmak değil, iktidarını korumak. Raporu eleştiren uzmanlar ise Pekin'in dünyanın en büyük donanması, hayalet uçaklar ve hipersonik silahlarını geliştiren Çin ordusunun hedfinin net olduğunu söylüyor. Peki ABD ile Rusya'nın dostu Çin arasında bir savaş ihtimali var mı? Çin ordusu gerçekten savaş için mi inşa edildi?
ABD’li düşünce kuruluşu RAND Corp.’un raporuna göre Çin savaşa hazır değil.
Rapor, Çin’in iktidardaki Komünist Parti'nin askeri modernizasyona yönelik geniş çaplı hamlesinin temel motivasyonunun denizaşırı bir düşmanla savaşmak değil, iktidarını korumak olduğunu iddia ediyor.
CNN International’da yer alan habere göre Pekin, Çin lideri Şi Cinping yönetiminde baş döndürücü bir askeri yapılanmaya gitti ve bu süreçte daha önce Asya'nın en güçlülerinden biri bile olmayan Halk Kurtuluş Ordusu (PLA), analistlerin tahminlerine göre ABD ordusuna rakip olmaya ya da bazı kategorilerde onu geçmeye başladı.