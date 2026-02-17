Çin yeni yıla giriyor, bu yılın adı "ateş atı"

Ateş atı yılı en son 1966 yılında kutlanırken gelecek ateş atı yılı ise 2086 olacak. En son bir başka at yılı olduğu tarih ise 2014.

Bu sembolün, iş dünyasında liderlik ve ivme kazanma anlamları taşıdığı belirtilirken bu nedenle Pekin yönetimi, uzun tatilin iç tüketimi artırarak Çin ekonomisini canlandırmasını hedefliyor.