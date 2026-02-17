Çin yeni yıla giriyor, bu yılın adı "ateş atı"
17.02.2026 16:48
Son Güncelleme: 17.02.2026 17:43
NTV - Haber Merkezi
Çin ve Doğu Asya ay takviminde yeni yılı kutluyor. Bu yılın adı "ateş atı" yılı.
YENİ YILIN ADI "ATEŞ ATI"
Doğu Asya “ateş atı” yılına giriyor. Çinli yetkililer, 17 Şubat 2026'da başlayan 15 günlük Bahar Festivali’ni kapsayan 40 günlük seyahat döneminde, geçen yılki 9 milyarı aşarak rekor seviyede 9.5 milyar yolculuk yapılmasını bekliyor.
Ay takviminin ilk yeni ayıyla başlayan bu dönem, Çin takviminde bağımsızlık, hız ve eylemle özdeşleştirilen "Ateş Atı" yılı olarak kutlanıyor.
Çin kültüründe hareketi ve ilerlemeyi sembolize eden, canlılık, atılganlık ve bağımsızlık getireceği kabul edilen At Yılı'nın gelişi, tüm Çin'de ve ülke dışında yaşayan Çinlilerce kutlandı.
Yeni yılı karşılamak için caddeler ve sokaklar kırmızı renkli Çin fenerleriyle donatılırken alışveriş merkezlerinin, dükkan ve apartmanların girişleri at figürleri ve yeni yıl dileklerini ifade eden Çince karakterlerin yazılı olduğu şeritlerle süslendi.
ÇİN EKONOMİSİNİ CANLANDIRACAK
Ateş atı yılı en son 1966 yılında kutlanırken gelecek ateş atı yılı ise 2086 olacak. En son bir başka at yılı olduğu tarih ise 2014.
Bu sembolün, iş dünyasında liderlik ve ivme kazanma anlamları taşıdığı belirtilirken bu nedenle Pekin yönetimi, uzun tatilin iç tüketimi artırarak Çin ekonomisini canlandırmasını hedefliyor.
Çin, yeni yılı insansı robotların kılıç sallayıp çocuklarla dövüş sanatları performansı sergilediği dev bir televizyon galasıyla karşılarken, bu gösteri ülkenin gelişmiş yapay zeka hedeflerini simgeliyor.
Tayvan’da tapınak çanları uğur getirmesi için 108 kez çalınırken insanlar Taipei'deki Baoan Tapınağı’na akın ederek tütsüler yakıp adaklar bırakıyor.
Hong Kong’da gece yarısı dilek tutmak için uzun kuyruklar oluşurken, Vietnam’da "Tet" adıyla kutlanan bayram kapsamında konserler ve görkemli havai fişek gösterileri düzenleniyor.
KIRMIZI RENGİN NEDENİ NİAN EFSANESİ
Kutlamalar yalnızca Doğu Asya ile sınırlı kalmıyor. Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te 180 binden fazla kişiden oluşan Çin topluluğu ejderha ve aslan dansları sergiledikleri gösteriler düzenledi.
Moskova’da ise karlı sokaklar kırmızı fenerlerle süslenerek ve iki hafta sürecek panayırlarla Çin mutfağı tanıtılacak. Bu geleneklerin temelinde, kırmızı renk ve gürültüyle korkutulduğuna inanılan "Nian" adlı canavar efsanesi yattığı belirtiliyor. Bu nedenle günümüzde de kötü ruhları uzaklaştırmak ve şans getirmek için kırmızı kıyafetler giyilmeye, havai fişekler patlatılmaya ve kapılara kırmızı afişler asılmaya devam ediliyor.