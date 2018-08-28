Cinayet sonrası Almanya'da tansiyon yükseldi
NTV Haber
Almanya'nın Chemnitz kentinde bir festivalde çıkan tartışmada bir Alman'ın öldürülmesi sonrasında gösteriler düzenlendi. Gösteri düzenleyen sol ve aşırı sağ grupların arasında çatışma çıkmasını önlemek için yüzlerce alman polisi görev yaptı.
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1Geçtiğimiz hafta sonu Chemnitz'de düzenlenen bir festivalde farklı uluslardan kişiler arasında çıkan tartışmada yaralanan 35 yaşında bir Alman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda iki Alman da yaralanmıştı.
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2Olay sonrasında aşırı sağcıların düzenlediği protesto gösterisine solcu gruplar da karşı gösteri düzenlendi.
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3Polis iki grup arasında çatışma çıkmaması için müdahalede bulundu.
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4Olayla ilgili 23 yaşında bir Suriyeli ile 22 yaşında bir Iıraklı tutukalandı
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