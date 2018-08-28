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Cinayet sonrası Almanya'da tansiyon yükseldi

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Almanya'nın Chemnitz kentinde bir festivalde çıkan tartışmada bir Alman'ın öldürülmesi sonrasında gösteriler düzenlendi. Gösteri düzenleyen sol ve aşırı sağ grupların arasında çatışma çıkmasını önlemek için yüzlerce alman polisi görev yaptı.

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    Geçtiğimiz hafta sonu Chemnitz'de düzenlenen bir festivalde farklı uluslardan kişiler arasında çıkan tartışmada yaralanan 35 yaşında bir Alman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayda iki Alman da yaralanmıştı.
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    Olay sonrasında aşırı sağcıların düzenlediği protesto gösterisine solcu gruplar da karşı gösteri düzenlendi.
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    Polis iki grup arasında çatışma çıkmaması için müdahalede bulundu.
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    Olayla ilgili 23 yaşında bir Suriyeli ile 22 yaşında bir Iıraklı tutukalandı
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