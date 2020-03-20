Çin'de 2 gündür yeni vaka tespit edilmedi (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 20.03.2020 - 09:12
Çin anakarasında iki gündür yerli hiçbir yeni corona virüsü (Covid-19) vakası tespit edilmedi.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, 2 gündür Çin anakarasında yeni bir corona virüs (Covid-19) vakası tespit edilmediği, ancak yurt dışı kaynaklı 39 vakanın kayıtlara geçtiği duyuruldu.
Söz konusu vakaların 14’ünün Guangdong eyaletinde, 8’inin Şanghay ve 6’sının başkent Pekin’de görüldüğü aktarıldı. Böylelikle, Çin’deki ülke dışı kaynaklı Covid-19 vakalarının sayısı 228’e çıktı. Çin anakarasında şu ana kadar tespit edilen toplam vaka sayısı ise 80 bin 967’ye yükseldi.
Salgın nedeniyle ülkede 3 kişi daha hayatını kaybederken, ölümlerin ikisi salgının merkezi olduğu düşünülen Wuhan kentinde meydana geldi. Ülkede günlük bazdaki can kaybı sayısı 21 Ocak’tan bu yana en düşük seviyeye indi. Çin’de şu ana kadar meydana gelen toplam can kaybı sayısı ise 3 bin 248’e ulaştı.
Öte yandan, Komisyon, 730 hastanın daha taburcu edildiğini, ülkede toplam taburcu edilen kişi sayısının 71 bin 150’ye ulaştığını açıkladı
Yeni tip Corona virüsten ölenlerin sayısının 3 bin 405'e yükseldiği İtalya, dünyada can kaybının en yüksek olduğu ülke haline geldi.
Virüsün ilk görüldüğü yer olan Çin'de 3 bin 237 kişi hayatını kaybetmişti.
İspanya'da can kaybı sayısı 169 artarak 767'ye çıkarken, son 24 saatte 3 bin 500 yeni vaka tespit edilmesiyle virüs bulaşanların sayısı da 17 bin 147'ye yükseldi.
Ülke genelinde 939 hastanın ise yoğun bakımda tutulduğu belirtilirken, Bask bölgesinde 52 yaşında bir hemşirenin corona virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle ülkede ilk kez bir sağlık personeli de virüsten hayatını kaybetmiş oldu.
Güney Amerika ülkesi Peru’da 78 yaşındaki bir kişi yeni tip corona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Peru'da Covid-19 nedeniyle ilk hastanın hayatını kaybetmesi Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamayla duyuruldu. Açıklamada, 78 yaşındaki hipertansiyon hastasının 17 Mart'ta solunum yetmezliği şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Ülkedeki vaka sayısı ise ölen hasta da dahil 234'e yükseldi.
BÖLGEDEKİ ÜLKELERDE VAKALAR ARTIYOR
Kolombiya’da Covid-19 bulaşanların sayısı 108'e çıkarken, 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin iyileştiği Ekvador’da 260'a, 1 kişinin hayatını kaybettiği Panamada 137'ye, Venezuela'da ise 42'ye yükseldi.
Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, dünyada etkili olan yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının önüne geçmek amacıyla ülkede 31 Mart'a kadar genel karantina uygulanacağını açıkladı.
Covid-19'un yayılma riskine işaret eden Fernandez, "Saat 00:00 (20 Mart) itibariyle önleyici ve zorunlu karantina uygulanması kararı aldık. Karantina, 31 Mart'a kadar sürecek" ifadelerini kullandı.
Nüfusu 44 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Arjantin'de 128 kişide görülen Covid-19 nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti.
Corona virüs (Covid-19) önlemleri çerçevesinde alınan karar göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da dahil tüm ülke vatandaşlarının KKTC'ye girişi yasaklandı. Yasak kararının bugün Türkiye saati ile 15.00'te uygulamaya gireceği ifade edildi. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, "KKTC kara, deniz ve hava giriş kapılarından KKTC vatandaşları haricindeki kişilerin girişleri 1 Nisan'a kadar durdurulmuştur. Belirtilen süre zarfında ülkemize giriş yapacak tüm KKTC vatandaşları KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen gözlem merkezlerinde 14 gün boyunca zorunlu gözlem ve izolasyon işlemine tabi tutulacaklardır" dedi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip corona virüsün (Covid-19) yayılmasını önlemek için İsraillilere evlerinde kalmaları emri verdi.
Netanyahu, "İsrail vatandaşları, evlerinizde kalmalısınız. Bu bir rica veya talep değil. Bu, icra makamları tarafından uygulanacak zorunlu bir direktif" ifadelerini kullandı.
Netanyahu, önemli görevlerde bulunanların ise işe gidebileceğini dile getirdi.
İsrail'de salgına karşı alınan önlemlere getirilen eleştirilere de değinen Netanyahu, "Biri bu durumu abarttığımı düşünüyorsa İtalya ve İspanya'da neler yaşandığına baksın" cevabını vererek alınan önlemleri savundu.
Rusya'da corona virüse bağlı ilk ölüm gerçekleşirken hayatını kaybeden kişinin 79 yaşında bir kadın olduğu da belirtildi.
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da Covid-19 nedeniyle 87 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.
Gelişme, Kosta Rika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada ülkenin ortasındaki kentlerden Alajuela'da aynı isimdeki hastanede yoğun bakımda yatmakta olan 87 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü kaydedildi.
Ülkede, hayatını kaybeden hasta hariç 6’sı yabancı 68 Covid-19 vakası bulunuyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Covid-19 ile mücadele kapsamında metro hatlarının kısmen kapatılmasına karar verildi.
Londra Ulaşım İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatılacak.
İki duraklı Waterloo-City hattında cuma günü hizmete tamamen son verilecek. Cuma ve cumartesi günleri ise tüm hatlarda seferler durdurulacak, ancak sağlık çalışanları gibi kritik görevleri olanlar için otobüsler hizmet vermeyi sürdürecek.
Metroların yanı sıra, otobüs, tren ve tramvay hatlarında da seferler azaltılacak.
Karar, hükümetin halka zorunlu olmayan tüm seyahatleri durdurması yönündeki çağrının ardından gelirken, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, "kesinlikle gerekli olmadığı sürece" ulaşım ağının kullanılmamasını istedi.
Güney Pasifik ülkesi Fiji’de ilk vakanın görüldüğü açıklandı.
Resmi Twitter hesabından açıklamada bulunan Fiji Sağlık Bakanı Dr. Ifereimi Waqainabete, yurt dışından dönen bir kişide ülkenin ilk covid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.
Hastanın derhal izole edildiğini ve tıbbi gözetim altına alındığını vurgulayan Bakan Waqainabete, sağlık ekiplerinin ismi açıklanmayan kişiyle temasta olan herkesi belirlemeye çalıştığını kaydetti.
Öte yandan Radyo Yeni Zelanda’nın haberine göre, Güney Pasifik Okyanusu’ndaki adalar topluluğu Fransız Polinezyası’nın en büyük adası Tahiti’de 6, Yeni Kaledonya’da ise 2 kişinin covid-19 nedeniyle hastalandığı bildirildi.
Meksika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkede covid-19 nedeniyle ilk kez bir hastanın öldüğü duyuruldu.
Açıklamada, söz konusu kişinin diyabet hastası olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bakanlık, dün yaptığı açıklamada, ülkede 118 covid-19 vakası tespit edildiğini duyurmuştu.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yeni tip Covid-19'un yayılmasını önlemek için alınan önlemleri açıkladı.
Önlemler kapsamında Yeni Zelanda vatandaşları ve daimi oturma izni bulunanların dışındaki herkese bu gece yarısından itibaren sınırların kapatıldığını duyuran Ardern, "Bunun ne kadar olağanüstü olduğunu anlıyorum ancak Yeni Zelanda'yı Kovid-19'dan korumak için önlem alınması gerekiyordu.’’ ifadelerini kullandı.
Dünyadaki birçok ülkeden salgın haberlerinin gelmeye devam ettiğini ve bu nedenle risk almak istemediklerini dile getiren Ardern, yasakların geçici işçileri, öğrenci gibi geçici vize sahiplerini ve Pasifik'ten gelen kişileri de kapsadığını sözlerine ekledi.
Yeni Zelanda’da son verilere göre toplam 28 kişide Covid-19 tespit edildi.
Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan ve Almatı kentlerinde, corona virüs vakalarının hızla artmasının ardından virüsün diğer şehirlere yayılmasını önlemek amacıyla ilan edilen karantina rejimi bugünden itibaren yürürlüğe girdi.
Karantina uygulaması kapsamında şehir sakinlerinin hareketi ve araçların şehre giriş çıkışlarına kısıtlama getirildi.
Marketler ve eczaneler dışında tüm alışveriş merkezleri ve pazarların faaliyetlerinin askıya alındığı Nur Sultan ve Almatı'da, devlet ve özel kurumların personelinin yüzde 70'i evden mesai yapacak.
Karantina sürecinin sağlanması için şehirlerin girişlerinde oluşturulan güvenlik kontrol noktalarına termal kameralar yerleştirildi, asker ve polisler konuşlandırıldı.
Kazakistan'da toplam vaka sayısı 37'ye ulaştı. Hastaların 19'u Almatı'da kalanı da Nur Sultan'daki hastanelerde tedavi altında tutuluyor.