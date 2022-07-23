Çin'de aşırı sıcaklar: Bazı kentlerde 50 dereceye varan sıcaklık bekleniyor

Bununla birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan Isı dalgaları aynı zamanda Doğu Asya, Batı Avrupa, Kuzey Afrika ve Kuzey Amerika'nın diğer bölgelerini de yakarak birçok ülkede orman yangınlarına yol açtı. Bilim insanları, küresel ısınmanın sadece ısı dalgalarını daha sıcak ve daha sık hale getireceğine dikkat çekti.