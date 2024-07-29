Çin'de bin 300 yıllık mezar keşfedildi: Tasvirlerde dikkat çeken detay!

Çin'de yaklaşık bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir mezar ortaya çıkarıldı. Mezarın üzerinde bulunan tasvirler bilim insanlarını şaşkına çevirdi.

Çin'de bin 300 yıllık mezar keşfedildi: Tasvirlerde dikkat çeken detay! - 1

Arkeologlar, Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinin başkenti Taiyuan'ın dışındaki bir dağda, küçük ama zengin süslemelere sahip bin 300 yıllık bir mezar ortaya çıkardı.

Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığı üzere mezar Batı Avrupa'nın Karanlık Çağı'nın sona erdiği döneme denk gelen, M.S. 618-907'de hüküm süren Tang Hanedanı dönemine ait. 

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Çin'de bin 300 yıllık mezar keşfedildi: Tasvirlerde dikkat çeken detay! - 2

Shanxi İl Arkeoloji Enstitüsü bu keşfi ilk olarak 2018'deki bir yol inşaatı araştırması sırasında yaptı. Ancak,bulgularını yakın zamanda yayınladılar.

Mezar taşı kitabesine göre mezarın sahibi Kaiyuan 736'da hayatını kaybetmiş. 63 yaşında öldüğü düşünülen bu erkek, aynı yıl hayatını kaybeden eşiyle birlikte gömülmüş.

Çin'de bin 300 yıllık mezar keşfedildi: Tasvirlerde dikkat çeken detay! - 3

GÜNDELİK İŞLER YAPAN KİŞİLER

Zemini dışında her yeri duvar resimleriyle kaplı yapıdaki çizimler, gündelik işler yapan kişileri tasvir ediyor.

Çinli arkeologlar, güçlü ana hatları, basit gölgelendirmeleri ve iki boyutlu tasarımlarıyla bu eserlerin, aynı döneme ait diğer çizimlerden farklı olduğunu söylüyor.

Duvara resmedilen kişilerin, mezarda yatan karıkoca olduğu düşünülüyor.

Çin'de bin 300 yıllık mezar keşfedildi: Tasvirlerde dikkat çeken detay! - 4

ŞARIŞIN "BATILI" TAVSİRİ

Mezarın duvarlarını kaplayan çizimler arasında en dikkat çekici olanı ise, elinde bir kutu tutan kadın ve onun arkasındaki sarışın erkek tasviri.

Elinde kırbaç tutan bu erkeğin yanında üç at ve bir deve duruyor. Araştırmacılar bu "Batılı" figürün, İpek Yolu aracılığıyla başka ülkelerle temas kurulduğunun göstergesi olduğunu düşünüyor.

Western Michigan Üniversitesi Tarih Bölümü'nden, çalışmada yer almayan Dr. Victor Xiong "Yüz hatlarına ve kıyafet tarzına bakarak onun bir Batılı, muhtemelen Orta Asya'dan bir Soğdlu olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Çin'de bin 300 yıllık mezar keşfedildi: Tasvirlerde dikkat çeken detay! - 5

Soğd halkı, Orta Asya'da, özellikle günümüz Tacikistan'ının ve Özbekistan'ının bazı bölgelerinde yaşamış olan bir etnik gruptur. Bu halk, özellikle İpek Yolu boyunca önemli bir ticaret ve kültürel etkileşim rolü oynamıştır

Mezarın kubbe şeklindeki tavanını 4'e bölen çizimler, diğer eserlerden biraz ayrılıyor. Birtakım yaratıkların tasvir edildiği bu resimlerin birinde ejderha görülüyor.

Çin'de bin 300 yıllık mezar keşfedildi: Tasvirlerde dikkat çeken detay! - 6

"DAHA ÖNCE HİÇ GÖRÜLMEMİŞ TASVİR"

Diğer eserler ise mezarın sahibi olduğu düşünülen kişileri, odun keserken, pirinç eriştesi yaparken veya su taşırken tasvir ediyor. 63 yaşında hayatını kaybeden erkek, bir resimde de bir yılana yaklaşıyor.

Bazı eserlerdeyse sadece ağaçlar, çiçekler ve dağlar görülüyor.

Dr. Xiong duvar resimlerinin çoğunun Tang Hanedanlığı dönemindeki günlük işlerin "daha önce hiç görülmemiş" bir tasvirini sunduğunu belirtiyor.

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