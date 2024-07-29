Çin'de bin 300 yıllık mezar keşfedildi: Tasvirlerde dikkat çeken detay!

ŞARIŞIN "BATILI" TAVSİRİ

Mezarın duvarlarını kaplayan çizimler arasında en dikkat çekici olanı ise, elinde bir kutu tutan kadın ve onun arkasındaki sarışın erkek tasviri.



Elinde kırbaç tutan bu erkeğin yanında üç at ve bir deve duruyor. Araştırmacılar bu "Batılı" figürün, İpek Yolu aracılığıyla başka ülkelerle temas kurulduğunun göstergesi olduğunu düşünüyor.



Western Michigan Üniversitesi Tarih Bölümü'nden, çalışmada yer almayan Dr. Victor Xiong "Yüz hatlarına ve kıyafet tarzına bakarak onun bir Batılı, muhtemelen Orta Asya'dan bir Soğdlu olduğunu söyleyebiliriz" dedi.