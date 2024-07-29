Çin'de bin 300 yıllık mezar keşfedildi: Tasvirlerde dikkat çeken detay!
Çin'de yaklaşık bin 300 yıllık olduğu tahmin edilen bir mezar ortaya çıkarıldı. Mezarın üzerinde bulunan tasvirler bilim insanlarını şaşkına çevirdi.
Arkeologlar, Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinin başkenti Taiyuan'ın dışındaki bir dağda, küçük ama zengin süslemelere sahip bin 300 yıllık bir mezar ortaya çıkardı.
Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığı üzere mezar Batı Avrupa'nın Karanlık Çağı'nın sona erdiği döneme denk gelen, M.S. 618-907'de hüküm süren Tang Hanedanı dönemine ait.