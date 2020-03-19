Çin'de bir ilk: Yeni vakaların hepsi ithal (Corona virüste son durum)

ntv.com.tr 19.03.2020 - 07:37 | Son Güncelleme : 19.03.2020 - 07:42
Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip Covid-19 tespit edilmediği bildirildi.
Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Covid-19 vakasının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı.
Komisyon yetkilileri, başkent Pekin’de 21, Şanghay'da 2, Guangdong'da 9, Heylongciang ve Cıciang eyaletlerinde de birer kişide Kovid-19 tespit edildiğini, bu vakaların tamamının ''ithal vaka'' olduğunu aktardı.
Yetkililer ayrıca, dün itibariyle ülkedeki ''ithal vaka'' sayısının da 189’a ulaştığını bildirdi.
ABD'deki corona virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.
Çarşamba gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki ölü sayısı 150'ye, vaka sayısı ise 9 bin 345'e çıktı.
Salı gecesi aynı saatlerde 108 olan ölü sayısının 24 saatte 150'ye, 6 bin 300 civarındaki vaka sayısının ise 9 bin 300 düzeyine ulaşmış olması salgının giderek yayıldığının işareti olarak değerlendirildi.
Söz konusu ölümlerin 68'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 20, Kaliforniya'da ise 16 ölüm haberi rapor edildi.
Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da Covid-19 nedeniyle 87 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.
Gelişme, Kosta Rika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada ülkenin ortasındaki kentlerden Alajuela'da aynı isimdeki hastanede yoğun bakımda yatmakta olan 87 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü kaydedildi.
Ülkede, hayatını kaybeden hasta hariç 6’sı yabancı 68 Covid-19 vakası bulunuyor.
İngiltere'nin başkenti Londra'da Covid-19 ile mücadele kapsamında metro hatlarının kısmen kapatılmasına karar verildi.
Londra Ulaşım İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatılacak.
İki duraklı Waterloo-City hattında cuma günü hizmete tamamen son verilecek. Cuma ve cumartesi günleri ise tüm hatlarda seferler durdurulacak, ancak sağlık çalışanları gibi kritik görevleri olanlar için otobüsler hizmet vermeyi sürdürecek.
Metroların yanı sıra, otobüs, tren ve tramvay hatlarında da seferler azaltılacak.
Karar, hükümetin halka zorunlu olmayan tüm seyahatleri durdurması yönündeki çağrının ardından gelirken, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, "kesinlikle gerekli olmadığı sürece" ulaşım ağının kullanılmamasını istedi.