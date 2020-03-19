Çin'de bir ilk: Yeni vakaların hepsi ithal (Corona virüste son durum)

Ölümcül corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bine yaklaşırken, Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da bir günde yaşanan en yüksek ölüm gerçekleşti. Çin'den ise, ilk kez ülke içi kaynaklı Covid-19 tespit edilemediği bilgisi geldi; 34 yeni vakanın tümü "ithal". ABD'de ölü sayısı artarken, Kosta Rika'dan ilk ölüm haberi geldi. İşte, tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgınında son durum

ntv.com.tr 19.03.2020 - 07:37 | Son Güncelleme : 19.03.2020 - 07:42

TOPLAM ÖLÜ SAYISI

Covid-19 görülen ülkelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde yeni tip corona virüs vaka sayısını 219 bin 265 olarak bildirdi.

Siteye göre, Covid-19 nedeniyle toplam 8 bin 968 kişi öldü, 85 bin 745 kişi de iyileşti.

ÇİN'DE BİR İLK

Çin’de ortaya çıkarak dünyaya yayılan salgında, ilk kez ülke içi kaynaklı yeni tip Covid-19 tespit edilmediği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Covid-19 vakasının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı.

Komisyon yetkilileri, başkent Pekin’de 21, Şanghay'da 2, Guangdong'da 9, Heylongciang ve Cıciang eyaletlerinde de birer kişide Kovid-19 tespit edildiğini, bu vakaların tamamının ''ithal vaka'' olduğunu aktardı.

Yetkililer ayrıca, dün itibariyle ülkedeki ''ithal vaka'' sayısının da 189’a ulaştığını bildirdi.

ABD'DE ÖLÜ SAYISI 150'YE YÜKSELDİ

ABD'deki corona virüs salgınına ilişkin verileri takip eden Johns Hopkins Üniversitesinin son rakamlarına göre, Covid-19 vaka ve ölü sayısı artmaya devam ediyor.

Çarşamba gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki ölü sayısı 150'ye, vaka sayısı ise 9 bin 345'e çıktı.

Salı gecesi aynı saatlerde 108 olan ölü sayısının 24 saatte 150'ye, 6 bin 300 civarındaki vaka sayısının ise 9 bin 300 düzeyine ulaşmış olması salgının giderek yayıldığının işareti olarak değerlendirildi.

Söz konusu ölümlerin 68'i virüsün ABD'de ilk görüldüğü eyalet olan Washington'dan rapor edilirken, New York'ta 20, Kaliforniya'da ise 16 ölüm haberi rapor edildi.

KİT SAYISI ARTINCA...

Pazartesi gününden itibaren ABD genelinde test kitlerinin daha yaygın olarak dağıtılmaya başlanmasıyla birlikte tüm eyaletlerdeki vaka sayılarında kayda değer artışlar görülmeye başlandı.

ABD'de son olarak Başkan Donald Trump, ücretsiz yeni tip corona virüs testi yapılmasına ve ücretli hastalık iznine imkan tanıyan yasa tasarısını imzalamıştı. HABERE GİT

Öte yandan Florida ve Utah eyaletlerinden biri Demokrat diğeri Cumhuriyetçi iki Kongre üyesinin testleri de pozitif çıkmıştı. HABERE GİT

KOSTA RİKA'DA İLK ÖLÜM

Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da Covid-19 nedeniyle 87 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Gelişme, Kosta Rika Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından duyuruldu. Açıklamada ülkenin ortasındaki kentlerden Alajuela'da aynı isimdeki hastanede yoğun bakımda yatmakta olan 87 yaşındaki bir erkek hastanın öldüğü kaydedildi.

Ülkede, hayatını kaybeden hasta hariç 6’sı yabancı 68 Covid-19 vakası bulunuyor.

LONDRA'DA METRO KARARI

 İngiltere'nin başkenti Londra'da Covid-19 ile mücadele kapsamında metro hatlarının kısmen kapatılmasına karar verildi. 

Londra Ulaşım İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatılacak.

İki duraklı Waterloo-City hattında cuma günü hizmete tamamen son verilecek. Cuma ve cumartesi günleri ise tüm hatlarda seferler durdurulacak, ancak sağlık çalışanları gibi kritik görevleri olanlar için otobüsler hizmet vermeyi sürdürecek.

Metroların yanı sıra, otobüs, tren ve tramvay hatlarında da seferler azaltılacak.

Karar, hükümetin halka zorunlu olmayan tüm seyahatleri durdurması yönündeki çağrının ardından gelirken, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, "kesinlikle gerekli olmadığı sürece" ulaşım ağının kullanılmamasını istedi.

ÇOĞU MAĞAZA KAPATILABİLİR

Öte yandan Sky News kanalı, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde, başkentteki çoğu mağazanın hafta sonu kapatılmasının planlandığını duyurdu.

Eczaneler ve süpermarketlerin daha sert tedbirler altında açık kalmasının beklendiği belirtilen haberde, ancak resmi olarak henüz bir karar alınmadığı kaydedildi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte Covid-19 nedeniyle 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104'e ulaştı. Covid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.

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