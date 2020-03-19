Çin'de bir ilk: Yeni vakaların hepsi ithal (Corona virüste son durum)

LONDRA'DA METRO KARARI

İngiltere'nin başkenti Londra'da Covid-19 ile mücadele kapsamında metro hatlarının kısmen kapatılmasına karar verildi.

Londra Ulaşım İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünden geçerli olmak üzere, bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatılacak.



İki duraklı Waterloo-City hattında cuma günü hizmete tamamen son verilecek. Cuma ve cumartesi günleri ise tüm hatlarda seferler durdurulacak, ancak sağlık çalışanları gibi kritik görevleri olanlar için otobüsler hizmet vermeyi sürdürecek.



Metroların yanı sıra, otobüs, tren ve tramvay hatlarında da seferler azaltılacak.



Karar, hükümetin halka zorunlu olmayan tüm seyahatleri durdurması yönündeki çağrının ardından gelirken, Londra Belediye Başkanı Sadık Han, "kesinlikle gerekli olmadığı sürece" ulaşım ağının kullanılmamasını istedi.