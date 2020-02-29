Çin'de corona virüs salgınında can kaybı 2 bin 924'e yükseldi (Corona virüs son durum)

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. Türkiye'nin komşuları Azerbeycan, İran, Yunanistan, Irak ve Gürcistan'da corona virüs vakaları tespit edilirken, Avrupa'daki vakalar da belirgin bir şekilde yükseldi. Çin'de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 924 oldu. Son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti. 427 kişi de ise corona virüs saptandı. Toplam vaka sayısı 85 bin 406 oldu. 39 bin 597 kişi ise iyileşti. Salgının en çok görüldüğü ikinci ülke olan İran'da ise 9 kişi daha virüs nedeniyle hayatını kaybetti. Ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı ise 593'e yükseldi. İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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İHA - ntv.com.tr - Reuters - Anadolu Ajansı 29.02.2020 - 13:16

Çin’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında ölenlerin sayısı 2 bin 924'e çıktı.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti, 427 kişide Kovid-19 vakası saptandı.

Söz konusu son can kayıplarının 45’i virüsün en yoğun görüldüğü Hubey eyaletinde gerçekleşirken, başkent Pekin’de ve Hınan eyaletinde birer kişi yaşamını yitirdi.

Ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı ikisi Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 837’ye, Covid-19 vakası sayısı da 79 bin 251’e çıktı.

Covid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 1418’e, gözetim altına alınanların sayısı 58 bin 233’e gerilerken, taburcu edilen kişilerin sayısı da 39 bin 2’ye yükseldi.

Çin ana karası dışında saptanan Covid-19 vaka sayısı Hong Kong’da 94, Makau Özel İdari Bölgesi’nde ise 10 olarak aktarıldı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İRAN'DA CAN KAYBI ARTIYOR İran'da corona virüs nedeniyle 9 kişi daha öldü, hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı, vaka sayısı 593'e yükseldi.

İRAN'DA 5 MİLLETVEKİLİNDE SAPTANDI İran Meclis Sözcüsü Esadullah Abbasi, 5 milletvekilinin corona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Abbasi, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin talimatıyla İran Meclisi Başkanlık Heyetinden 3 ismin korona virüsü ile mücadele komitesinde yer alacağını ve hazırlanan raporun meclise sunulacağını belirterek, ”Söz konusu 3 ismin hazırlayacağı raporu bekliyoruz. Yarın meclis toplantısı olmayacak. Bu durum pazartesine kadar devam edecek” dedi.

İran Sağlık Bakanlığı korona virüsüne ilişkin paylaştığı son bilgilerde ülke genelinde korona virüsü vakasının 388 ve ölü sayısının 34 olduğunu açıklamıştı.

BAYERN MÜNİH'TEN TEDBİR Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, corona virüse yakalanma ihtimalinden dolayı futbolcularını ve teknik ekibini, antrenmanı takip etmeye gelen taraftarlarla el sıkışmaması ve selfie çektirmemesi yönünde uyardı.

KARANTİNA GEMİSİNDE 2 YOLCU DAHA HAYATINI KAYBETTİ Japonya’da daha önce corona virüs riski nedeniyle karantina altına alınan gemiden 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı. Japonya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, daha önce Diamond Princess adlı gemiden hastaneye kaldırılan 2 yolcunun daha hayatını kaybettiği açıklandı. Yolculardan birinin Japon vatandaşı bir kadın olduğu öğrenilirken, hayatını kaybeden diğer yolcunun ise İngiltere vatandaşı bir erkek olduğu kaydedildi.

11 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ Son ölüm haberleri, ülkede karantina gemisi yolcuları arasında yaşanan can kayıplarının sayısını 6'ya çıkardı. Daha önce de gemi dışından 5 kişi hayatını kaybetmişti. Ülkede bugüne dek korona virüsü nedeniyle gerçekleşen ölüm vak'alarının sayısı 11 olarak biliniyor.

VAKLARA YENİLERİ EKLENİYOR Öte yandan, Japonya’dan bugün bildirilen yeni korona virüsü vak'aları ülkede şimdiye dek belirlenen toplam vak'a sayısını 939'a çıkardı. Toplam vak'aların 705'ini, daha önce karantina altına alınan Diamond Princess adlı geminin yolcuları oluşturuyor.

İTALYA'DA VAKA ARTIYOR Çin’den yayılan ve dünya genelinde ciddi ölümlere neden olan corona virüs, İtalya'da da görülmeye devam ediyor. İtalyan yetkililer, 800’den fazla kişiye yapılan corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Çin’den yayılan ve dünya genelinde ciddi ölümlere neden olan corona virüs salgını Avrupa’yı tehdit ediyor. Avrupa’da corona virüsün en fazla görüldüğü ülke olan İtalya’da vaka sayısı artmaya devam ediyor. İtalyan yetkililer, 800’den fazla kişiye yapılan corona virüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Şu ana kadar 21 kişinin korona nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede, 46 kişi de tedavi edildi.

İtalya’daki ilk corona virüs vakası 21 Şubat'ta tespit edilmişti. Hükümeti ilk vakanın görüldüğü Codogno ve çevre kasabaları karantina altına almıştı. İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarello, vatandaşlarını yalan haberlere itibar etmemeleri uyarısında bulundu.

İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio, son günlerde yapılan yalan haberlerin turizme ve işletmelere maddi zarar verdiğini ifade etti.

AMAZON BİR MİLYON ÜRÜNÜ SİTESİNDEN KALDIRDI Amerikan e-ticaret sitesi Amazon, bazı şirketlerin ürünlerini corona virüs ile mücadelede tedavi ürünü olarak sunmasının ardından en az bir milyon ürünün satışını engelledi. Öte yandan, sitede satışı yapılan maskelerin de orantısız satışının ardından eşitsizliğin yaşanmaması adına maske satışlarını askıya aldı.

Amazon tarafından yapılan açıklamada, “Bazı ürünlerin gerçek fiyatından çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunulması nedeniyle on binlerce ürün satıştan kaldırıldı” denildi. Tüketicinin güveni kaybetmek istemeyen Amazon'un fiyatlandırma politikasına göre, aynı ürün farklı şirketler tarafından farklı ücretlere satışa sunulabiliyor.