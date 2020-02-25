Çin'de corona virüsten kayıplar 2 bin 665’e çıktı

ntv.com.tr - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 25.02.2020 - 07:15 | Son Güncelleme : 25.02.2020 - 07:34
Çin’de en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) gelecek ay düzenleyeceği yıllık meclis toplantıları, Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.
Bu arada, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi de, yabani hayvan ticaretini ve tüketimini tamamen yasaklandı.
Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran ile Kum'dan gelen iki yolcuda Covid-19 virüsünün tespit edildiği ve
böylece ülkedeki vaka sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.
Söz konusu 2 yolcunun karantinaya alındığı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir Kuveyt vatandaşı ile 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşının yanı sıra Kuveyt'te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Covid-19 tespit edildiği belirtilmişti.
Kuveyt, Covid-19 nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan önceki gün yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.
İtalya'da Covid-19 salgınının en çok görüldüğü Lombardiya bölgesinden tatil için İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adalarına giden
İtalyan bir doktorun bu virüsü taşıdığı tespit edildi.
Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, söz konusu İtalyan doktorun hastaneye geldiği andan itibaren Covid-19 protokolü gereği
karantinaya alındığını belirterek, öncesinde temasa geçmiş olabileceği kişilerin araştırıldığını duyurdu.
İspanya'da bu zamana kadar benzer bir şekilde turist olarak Kanarya Adaları ve Balear Adalarına gelen iki kişide corona virüs vakasına
rastlanmıştı. Alman ve İngiliz vatandaşları olan bu kişiler, tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla taburcu edilmişti.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maç, yeni tip corona virüsün (Covid-19) ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanacak.
Maçlar şunlar:
Udinese-Fiorentina
Milano-Genoa
Parma-Spal
Sassuolo-Brescia
Sampdoria-Hellas Verona v
Juventus-Inter
Inter kulübü de yaptığı resmi açıklamayla, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile Milano'daki Giuseppe Meazza yapılacak rövanş maçının seyircisiz oynanacağını duyurdu.
Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, corona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu. HABERE GİT
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke,
Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.
Yeni tip corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.
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