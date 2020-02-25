Çin'de corona virüsten kayıplar 2 bin 699’a çıktı

Çin'de toplam Covid-19 vakası 80 bin 147'ye çıktı. Son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni vaka tespit edildi. İşte, son 24 satte tüm dünyada corona virüs nedeniyle yaşananan gelişmeler...

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ntv.com.tr - AP - Reuters - Anadolu Ajansı 25.02.2020 - 09:07

Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 699’a yükseldi.

Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti, 508 yeni Covid-19 vakası saptandı.



Ülkedeki toplam ölü sayısı 2’si Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere 2 bin 665’e, tespit edilen toplam vaka sayısı ise 80 bin 147'ye çıktı.

Covid-19’dan iyileşerek taburcu edilen kişi sayısı 27 bin 323’e çıkarken, virüse yakalanma durumu şüpheli olan kişi sayısı 2 bin 824’e, müşahede altındaki kişi sayısı 87 bin 902’ye geriledi.



Bununla birlikte vaka sayısı Çin ana karası dışında, Hong Kong’da 81’e ulaşırken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak bildirildi.

Çin'de ve dünyada, corona virüs salgını nedeniyle yaşanan son gelişmeler şöyle:

YILLIK MECLİS TOPLANTILARI ERTELENDİ Çin’de en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) ile en üst düzey istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansının (ÇHSDK) gelecek ay düzenleyeceği yıllık meclis toplantıları, Covid-19 salgını nedeniyle ertelendi.



Bu arada, Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi de, yabani hayvan ticaretini ve tüketimini tamamen yasaklandı.

KUVEYT'TE SAYI 5'E YÜKSELDİ Kuveyt Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran ile Kum'dan gelen iki yolcuda Covid-19 virüsünün tespit edildiği ve

böylece ülkedeki vaka sayısının 5'e yükseldiği ifade edildi.



Söz konusu 2 yolcunun karantinaya alındığı kaydedildi.



Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Meşhed kentinden gelen kişilere yapılan ilk test sonucuna göre 53 yaşındaki bir Kuveyt vatandaşı ile 61 yaşındaki bir Suudi Arabistan vatandaşının yanı sıra Kuveyt'te yaşayan 21 yaşındaki vatansız (haymatlos) bir kişide Covid-19 tespit edildiği belirtilmişti.



Kuveyt, Covid-19 nedeniyle ölümlerin yaşandığı İran'dan önceki gün yaklaşık 800 vatandaşını tahliye etmişti.

BAHREYN'DE 2 VAKA Bahreyn haber ajansı BNA'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanlığı, İran'dan gelen bir Bahreyn vatandaşında daha covid-19 tespit edildiğini

duyurdu.



Söz konusu kişinin Uluslararası Bahreyn Havaalanı'na gelişinin hemen akabinde gerekli tıbbi kontrollerden geçirildiği ve virüse yakalandığının kesinleştiği kaydedildi.



Bahreyn Sağlık Bakanlığı dün İran'dan dönen bir kişide virüsün tespit edildiğini açıklamıştı.

İSPANYA'YA GİDEN İTALYAN DOKTORDA COVİD-19 İtalya'da Covid-19 salgınının en çok görüldüğü Lombardiya bölgesinden tatil için İspanya'nın güneydoğusundaki Kanarya Adalarına giden

İtalyan bir doktorun bu virüsü taşıdığı tespit edildi.



Kanarya Adaları özerk yönetimi yetkilileri, söz konusu İtalyan doktorun hastaneye geldiği andan itibaren Covid-19 protokolü gereği

karantinaya alındığını belirterek, öncesinde temasa geçmiş olabileceği kişilerin araştırıldığını duyurdu.



İspanya'da bu zamana kadar benzer bir şekilde turist olarak Kanarya Adaları ve Balear Adalarına gelen iki kişide corona virüs vakasına

rastlanmıştı. Alman ve İngiliz vatandaşları olan bu kişiler, tedavilerinin ardından testlerinin negatif çıkmasıyla taburcu edilmişti.

KUZEY IRAK'TA BENZİN KUYRUKLARI Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, Covid-19 nedeniyle 12 kişinin öldüğü İran ile sınır kapılarını ticari geçişlere de kapatması bölgede yakıt

krizi endişesine yol açtı.



IKBY, ikinci bir talimata kadar kontrolünde bulunan Hacı Omeran, Başmak ve Pervezhan gümrük kapılarında İran ile karşılıklı ticari geçişleri

askıya aldı.



Benzin ihtiyacının bir kısmını İran'dan ithal eden IKBY'nin bu kararı, halk arasında endişeye neden oldu. Erbil ve Süleymaniyeli

vatandaşların, benzin istasyonlarına akın etmesiyle birlikte metrelerce kuyruk oluştu.

ROMA'DA TOPLANTI İtalya'da Covid-19 nedeniyle 7. ölüm yaşanırken, Avrupa Birliği (AB) ülkelerini alarma geçiren bu durum nedeniyle İtalya, Slovenya, Fransa,

Avusturya, Almanya ve İsviçre sağlık bakanlarının bugün Roma'da toplanmaları öngörülüyor.



Ayrıca Avusturya, Çekya ve Macaristan gibi bazı ülkeler, İtalya'daki Covid-19 nedeniyle ek tedbirler aldıklarını açıkladı.



İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'den, "Hiçbir şeyi hafife almıyoruz aksi takdirde, son derece titiz bu önlemleri almazdık" açıklaması geldi.



"Virüsün ilerlemesini tahmin edemeyiz" diyen Başbakan Conte, virüsün yayıldığı kuzeydeki bölgelerden bir hastanenin daha önce bu salgına

yönelik tavsiye edilen protokole uymamasının vakaların yayılmasına yol açtığını anlattı.

SERIE A'DA 6 MAÇ SEYİRCİSİZ OYNANACAK İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 26. haftasındaki 6 maç, yeni tip corona virüsün (Covid-19) ülkede hızla yayılması nedeniyle seyircisiz oynanacak.



Maçlar şunlar: Udinese-Fiorentina Milano-Genoa Parma-Spal Sassuolo-Brescia Sampdoria-Hellas Verona v Juventus-Inter



Inter kulübü de yaptığı resmi açıklamayla, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Bulgaristan temsilcisi Ludogorets ile Milano'daki Giuseppe Meazza yapılacak rövanş maçının seyircisiz oynanacağını duyurdu.

"AŞI GELİŞTİRİLDİ" Çin'in Rusya Büyükelçisi Zhang Hanhui, corona virüsü için aşının bulunduğunu ancak piyasaya çıkması için son testlerinin yapılmasının beklendiğini duyurdu. HABERE GİT

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta ortaya çıkan Covid-19 salgını nedeniyle aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke,

Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti. Yeni tip corona virüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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