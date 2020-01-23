Çin'de Corona virüsünün ortaya çıktığı üç kent karantinaya alındı (Virüs Singapur, Vietnam ve Suudi Arabistan'a da sıçradı)

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsüyle ilgili endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Virüs Çin dışında 9 farklı ülkede daha görüldü. Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Hubey eyaletine bağlı, Vuhan ve komşu iki kent Icou ve Huanggang'da da toplu taşımayı durdurdu. Salgın Singapur, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan'a da sıçradı. Endonezya'nın başkenti Cakarta'da ise Çin'den dönen bir Huawei çalışanında yüksek ateş ve boğaz ağrısı görülmesi ülkede "coronavirüs" paniğine neden oldu.

NTV Haber 23.01.2020 - 13:19





Çin'de virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ve Ubey eyaletinin Icou şehrinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi.

Bakanlıktan yayımlanan acil uyarıda, kararın Hubey eyaletinin başkenti Vuhan'a planlanan tüm otobüs ve feribot seferlerini kapsadığı belirtilerek, kent sakinlerinden "özel bir sebep olmadan" şehri terk etmemeleri istendi.

ICOU KENTİ DE TECRİT ALTINA ALINDI Hubey eyaletinin Icou şehrinde de toplu taşım araçları ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Icou yerel hükümetinden yapılan açıklamaya göre, ülkede salgına dönüşen yeni koronavirüs nedeniyle toplu ulaşım geçici olarak gerçekleştirilemeyecek. Hubey eyaletine bağlı Huanggang yerel hükümeti de kentte toplu ulaşımın durduğunu bildirdi.

Hükümet, özel bir durumu olmayan vatandaşların şehirden çıkışının askıya alındığını duyurdu.

Ayrıca şehirdeki, tüm sinema, internet kafe, turizm ve eğlence mekanları ikinci bir açıklamaya kadar çalışmayacak.

Vuhan kentinde yollar, tren istasyonları, otobüs terminalleri kapatıldı. Kente giriş çıkışlar durduruldu. Halk marketlere akın etti, marketlerde arbede yaşandı.

VİRÜS ÇİN'DEN 9 ÜLKEYE SIÇRADI Salgın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide, ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Tayland’da 3 kişide tespit edildikten sonra, Singapur, Vieatnam ve Suudi Arabistan'a da sıçradı.

Singapur Sağlık Bakanlığı, 20 Ocak'ta ailesiyle Singapur'a gelen Vuhan'da yaşayan 66 yaşındaki Çinli bir erkekte yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, yoldayken boğazı ağrıyan, ertesi gün ateşi çıkan ve öksürmeye başlayan Çinli hastanın karantinaya alındığını duyurdu.

Hastaya yapılan testlerin bugün çıkan sonuçlarının, yeni tip koronavirüs taşıdığını ortaya koyduğu belirtildi. Çinli adamın yakın temas içinde bulunduğu kişilerin ve uçakta yakınında oturanların da izinin sürüldüğü, 37 yaşındaki oğlunun ise "şüpheli vaka" olarak müşahade altına alındığı kaydedildi.

Vietnam Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada ülkeye Çin'in Vuhan kentinden ziyaret eden iki kişide coronovirüs virüs saptandığını, ancak şu anda durumlarının iyi olduğunu belirrti. Bakanlık hastalarının durumunu dikkatle izlediklerini açıkladı.

Hindistan Devlet İşleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Suudi Arabistan'ın güneyinde çalışan Hintli bir hemşirede coronovirüsün saptığı bildirildi.

Çin'in 11 milyonluk Vuhan kentinde 'da ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çikan virüs nedeniyle kentte yaşayanlara tecrit uygulanmaya başlandı. Virüs tespit edilen hastalar özel kabinlerle hastanelere naklediliyor.

Hastanelerin dışına kurulan özel çadırlarda hastalar karantinaya alınıyor. 25 Ocak'ta kutlanacak olan Çin yeni yılı ise uzmanları endişelendiriyor.

Bu dönemde ülkede milyonlarca kişi seyahat ediyor. Virüsün daha geniş alanlara yayılmasına neden olmasından korkuluyor.

Pek çok Çinlinin seyahatlerini iptal etmeye başladığı yönünde bilgiler de var. Şu ana kadar virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir aşı yok.

Virüsün Vuhan'daki bir deniz ürünleri pazarından ortaya çıktığı teyit edilmiş olsa da tam olarak neden kaynaklandığı bilinmiyor.

Dünya genelinde pek çok havalimanında Çin'den gelen yolculara yönelik virüs taramalarının sıklığı artırıldı.

Dünya genelinde bazı havayolları önlem amacıyla Vuhan'a uçuşları durduruğunu ilan etti.

Dünyanın en yoğun 3'ncü havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı da Çin'den gelen uçuşlar için termal kameralarla virüs taraması yapacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Çin hükümetinin virüsle ilgili edindikleri bilgileri kendileriyle hızlı ve şeffaf bir şekilde paylaştığını duyurdu. Bu sayede dünya genelindeki vakalara tanı konulabildiği belirtildi.

ENDONEZYA'DA CORONAVİRÜS ŞÜPHESİ Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, bir iş merkezi, binada ofisi olan Çin'e ait teknoloji şirketi Huawei çalışanının ülkesinden yeni dönmesi sonrasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle koronavirüs şüphesine karşı tecrit edildi.

Bina çıkışlarının bir süreliğine kontrol altına alındığını ve binadaki çalışanlara maske dağıtıldığını açıklayan yetkililer, koronavirüs nedeniyle yüksek ateş ve boğaz ağrısı yaşadığından şüphelenilen Çinli çalışanın hastaneye kaldırıldığını aktardı.

Koronavirüs şüphesine karşı halktan paniğe kapılmamalarını isteyen Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto da yaptığı açıklamada, söz konusu kişiye virüsün bulaşıp bulaşmadığına ilişkin incelemenin sürdüğünü bildirdi.

Putranto, ülkede başlıca havalimanı ve limanlar olmak üzere 135 giriş noktasında görevli ve termal tarayıcılarla koronavirüs salgınına karşı gerekli önlemlerin alındığı bilgisini de paylaştı.