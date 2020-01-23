Çin'de Corona virüsünün ortaya çıktığı Vuhan ve Icou kentlerine tecrit

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan corona virüsüyle ilgili endişe verici haberler gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar 17 kişinin yaşamına mal olan virüs, 571 kişide tespit edildi. Virüs Çin dışında 6 farklı ülkede daha görüldü. Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip corona virüs salgınının olduğu Vuhan ve Icou şehirlerinde toplu taşımayı durdurdu. Söz konusu kentlerden vatandaşların özel nedenleri olmadıkça ayrılmamaları istedi.

NTV Haber 23.01.2020 - 13:19





Çin'de virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ve Ubey eyaletinin Icou şehrinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi.

İki kentte de bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.

Vuhan kentinde yollar, tren istasyonları, otobüs terminalleri kapatıldı. Kente giriş çıkışlar durduruldu. Halk marketlere akın etti, marketlerde arbede yaşandı.

Çin'in 11 milyonluk Vuhan kentinde 'da ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çikan virüs nedeniyle kentte yaşayanlara tecrit uygulanmaya başlandı. Virüs tespit edilen hastalar özel kabinlerle hastanelere naklediliyor.

Hastanelerin dışına kurulan özel çadırlarda hastalar karantinaya alınıyor. 25 Ocak'ta kutlanacak olan Çin yeni yılı ise uzmanları endişelendiriyor.

Bu dönemde ülkede milyonlarca kişi seyahat ediyor. Virüsün daha geniş alanlara yayılmasına neden olmasından korkuluyor.

Pek çok Çinlinin seyahatlerini iptal etmeye başladığı yönünde bilgiler de var. Şu ana kadar virüse karşı kullanılabilecek herhangi bir aşı yok.

Virüsün Vuhan'daki bir deniz ürünleri pazarından ortaya çıktığı teyit edilmiş olsa da tam olarak neden kaynaklandığı bilinmiyor.

Dünya genelinde pek çok havalimanında Çin'den gelen yolculara yönelik virüs taramalarının sıklığı artırıldı.

Dünya genelinde bazı havayolları önlem amacıyla Vuhan'a uçuşları durduruğunu ilan etti.

Dünyanın en yoğun 3'ncü havalimanı olan Dubai Uluslararası Havalimanı da Çin'den gelen uçuşlar için termal kameralarla virüs taraması yapacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü Çin hükümetinin virüsle ilgili edindikleri bilgileri kendileriyle hızlı ve şeffaf bir şekilde paylaştığını duyurdu. Bu sayede dünya genelindeki vakalara tanı konulabildiği belirtildi.