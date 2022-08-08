Çin'de Covid-19 alarmı: Haynan Adası'na çok sayıda sağlık görevlisi gönderildi

Çin'de kabine işlevini yerine getiren Devlet Konseyi, müşterek salgın önleme ve kontrol çalışmalarını koordine etmek üzere ekip görevlendirirken, günde 1 milyon 150 bin PCR testi yapmaya olanak sağlayacak malzeme ve donanım da Ada'ya gönderildi.