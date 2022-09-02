Çin’de Covid-19 endişesi artıyor: 40 milyon kişi karantinaya alındı

Haberler - AFP - Anadolu Ajansı 02.09.2022 - 16:26
Çin'de Çıngdu şehribib yönetiminden yapılan açıklamada, 21 milyonluk şehirde dün akşam saatlerinden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlanırken 4 gün boyunca toplu test yapılacağı bildirdi.
Vatandaşların testler dışında evlerinden çıkmamaları istenirken, her aileden bir bireye günlük alışveriş için izin verileceği kaydedildi.
Şehirde zorunlu ihtiyaçları karşılayan süpermarketler, eczaneler ve dağıtım şirketleri dışında tüm işletmeler geçici olarak kapatıldı, restoranların sipariş dışında hizmet vermesi yasaklandı.
Tedbirler nedeniyle, güz dönemine 1 Eylül'de başlaması planlanan okulların açılışı süresiz ertelendi.
Şehre giriş çıkışlara da kısıtlama getirilirken kentin iki ana havaalanında 1000'e yakın uçuş iptal edildi.
Japon otomotiv şirketi Toyota, ABD'li çip üreticisi Intel ve elektronik ürün imalatçısı Foxconn gibi uluslararası şirketlerin fabrikalarının bulunduğu kentteki kapanmanın kritik sanayi kollarında tedarik zincirini olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Güneybatı Çin'in önemli sanayi ve ticaret merkezi olan kentteki kapanma, bahar aylarında Şanghay'da uygulanan kapanmanın ardından etkilediği nüfus grubu açısından en geniş çaplı karantina tedbiri oldu.
Çıngdu'da 25 Ağustos'tan bu yana 766 Kovid-19 vakası tespit edilmişti.
Öte yandan, Guangdong eyaletinin Şıncın şehrinde hafta başında iki ilçede uygulanmaya başlanan karantina tedbirleri, 10 ilçenin 7'sine genişletildi.
Kentteki ofis ve iş yerlerinin büyük bölümü faaliyetlerini durdurdu. Hafta başında Futien ilçesinin Huaçiangbey semtindeki dünyanın en büyük elektronik toptancı pazarı olan iş yeri kompleksi kapatılmıştı.
"Çin'in silikon vadisi" olarak anılan, teknoloji endüstrisinin merkezi Şıncın, telekomünikasyon donanımları üreticisi Huawei, çip üreticisi SMIC, elektrikli araç üreticisi BYD, elektronik ürün imalatçısı Foxconn ve internet devi Tencent gibi ülkenin en büyük şirketlerine ev sahipliği yapıyor.
Şehir yönetimi, yeni açıklanan tedbirler kapsamında, Huawei, SMIC ve Foxconn'a üretim faaliyetlerini bir hafta süreyle "kapalı devre" yürütmeleri ve çalışanların hareketlerini kısıtlamaları talimatı vermişti.
Çin'in en büyük 4. şehri olan, yaklaşık 17,5 milyon nüfuslu kentte 28 Ağustos'tan bu yana 247 vaka kaydedildi. Şıncın, martta Kovid-19 salgını nedeniyle 1 hafta süreyle kapanmaya gitmişti.