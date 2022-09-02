Çin’de Covid-19 endişesi artıyor: 40 milyon kişi karantinaya alındı

Güneybatı Çin'in önemli sanayi ve ticaret merkezi olan kentteki kapanma, bahar aylarında Şanghay'da uygulanan kapanmanın ardından etkilediği nüfus grubu açısından en geniş çaplı karantina tedbiri oldu.



Çıngdu'da 25 Ağustos'tan bu yana 766 Kovid-19 vakası tespit edilmişti.