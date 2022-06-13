Çin'de Covid-19 endişesi büyüyor: Yüzü aşkın vaka Pekin'deki bir bardan yayıldı

Haberler - ntv.com.tr 13.06.2022 - 11:56 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 12:27
Çin’deki Covid salgının ülkenin Chaoyang bölgesindeki Sanlitun'un ünlü eğlence bölgesinde bulunan Heaven Supermarket Bar adlı bir mekana kadar izlendiği açıklandı.
Reuters’a konuşan bir hükümet sözcüsü, Chaoyang'da yüzlerce insanın yaşadığı iki binanın pozitif bir vaka bildirildikten geçen pazar günü sıkı bir şekilde karantinaya alındığını söyledi.
Pekinliler, yakın zamanda Sanlitun'un barlarını ziyaret edip etmediklerini yetkililere bildirmelerini gereken uyarılar aldığını aktardı.
Diğer taraftan, Pekin’deki çocukların çoğunun planlandığı gibi gelecek hafta okula dönmeyeceğini bildirildi.
Öte yandan Pekin, 22 Nisan'dan bu yana bin 997 yerel Covid vakası bildirirken, Çin'in genel "sıfır Covid" politikası yürürlükte kalmaya devam ediyor. Covid-19’a yakalanan insanlar karantinayla karşı karşıya bulunuyor.
Küresel bir ticaret merkezi olan Şanghay şehri, iki aylık bir karantinanın ardından kısa süre önce corona virüs kısıtlamalarını hafifletmişti.
Şanghay’da yaklaşık 2 aydır uygulanan karantinanın kaldırılması kararı, 22.3 milyon kişinin yaşadığı düşük risk grubundaki bölgeler için geçerli oldu ve maske takma zorunluluğu devam etti.
Kararın açıklanmasının ardından halka toplanmaktan uzak durmaları ve aşı yaptırılması uyarıları yapıldı. Ayrıca, alınan kararla restoranların açılması gibi aktivitelere izin verilip verilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
Kent yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, “Kentimizdeki salgın kontrol altına alındı ve giderek daha iyi oluyor” denildi.
Şanghay’da korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından 1 Nisan itibariyle karantina uygulanması kararı alınmıştı.