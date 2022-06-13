Çin'de Covid-19 endişesi büyüyor: Yüzü aşkın vaka Pekin'deki bir bardan yayıldı

Çin’deki yetkililer, ülkedeki 166 Covid-19 enfeksiyonunun başkent Pekin'deki bir barla bağlantılı olduğunu açıkladı. Barın bulunduğu bölgede yaşayanların, gelecek 3 gün boyunca test edileceği açıklandı. Bununla birlikte, kentte enfeksiyon sayısı uluslararası standartlara göre düşük, ancak hala "sıfır Covid" politikasını sürdüren dünyanın tek büyük ekonomisi olan Çin için yüksek bulunuyor.

Haberler - ntv.com.tr 13.06.2022 - 11:56 | Son Güncelleme : 13.06.2022 - 12:27

Çin'de Covid-19 endişesi büyüyor: Yüzü aşkın vaka Pekin'deki bir bardan yayıldı - 1

’deki Covid salgının ülkenin Chaoyang bölgesindeki Sanlitun'un ünlü eğlence bölgesinde bulunan Heaven Supermarket Bar adlı bir mekana kadar izlendiği açıklandı. 

Çin'de Covid-19 endişesi büyüyor: Yüzü aşkın vaka Pekin'deki bir bardan yayıldı - 2

Reuters’a konuşan bir hükümet sözcüsü, Chaoyang'da yüzlerce insanın yaşadığı iki binanın pozitif bir vaka bildirildikten geçen pazar günü sıkı bir şekilde karantinaya alındığını söyledi.

Çin'de Covid-19 endişesi büyüyor: Yüzü aşkın vaka Pekin'deki bir bardan yayıldı - 3

PEKİNLİLERE SIKI TAKİP

Pekinliler, yakın zamanda Sanlitun'un barlarını ziyaret edip etmediklerini yetkililere bildirmelerini gereken uyarılar aldığını aktardı. 

Diğer taraftan, Pekin’deki çocukların çoğunun planlandığı gibi gelecek hafta okula dönmeyeceğini bildirildi. 

Çin'de Covid-19 endişesi büyüyor: Yüzü aşkın vaka Pekin'deki bir bardan yayıldı - 4

Öte yandan Pekin, 22 Nisan'dan bu yana bin 997 yerel Covid vakası bildirirken, Çin'in genel "sıfır Covid" politikası yürürlükte kalmaya devam ediyor. Covid-19’a  yakalanan insanlar karantinayla karşı karşıya bulunuyor.

Çin'de Covid-19 endişesi büyüyor: Yüzü aşkın vaka Pekin'deki bir bardan yayıldı - 5

ŞANGHAY'DA KISITLAMALAR HAFİFLETİLDİ

Küresel bir ticaret merkezi olan Şanghay şehri, iki aylık bir karantinanın ardından kısa süre önce corona virüs kısıtlamalarını hafifletmişti. 

Şanghay’da yaklaşık 2 aydır uygulanan karantinanın kaldırılması kararı, 22.3 milyon kişinin yaşadığı düşük risk grubundaki bölgeler için geçerli oldu ve maske takma zorunluluğu devam etti.

Çin'de Covid-19 endişesi büyüyor: Yüzü aşkın vaka Pekin'deki bir bardan yayıldı - 6

Kararın açıklanmasının ardından halka toplanmaktan uzak durmaları ve aşı yaptırılması uyarıları yapıldı. Ayrıca, alınan kararla restoranların açılması gibi aktivitelere izin verilip verilmeyeceğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Çin'de Covid-19 endişesi büyüyor: Yüzü aşkın vaka Pekin'deki bir bardan yayıldı - 7

Kent yönetimi tarafından yapılan açıklamada ise, “Kentimizdeki salgın kontrol altına alındı ve giderek daha iyi oluyor” denildi.

Çin'de Covid-19 endişesi büyüyor: Yüzü aşkın vaka Pekin'deki bir bardan yayıldı - 8

Şanghay’da korona virüs vakalarının artış göstermesinin ardından 1 Nisan itibariyle karantina uygulanması kararı alınmıştı.

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