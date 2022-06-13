Çin'de Covid-19 endişesi büyüyor: Yüzü aşkın vaka Pekin'deki bir bardan yayıldı

ŞANGHAY'DA KISITLAMALAR HAFİFLETİLDİ

Küresel bir ticaret merkezi olan Şanghay şehri, iki aylık bir karantinanın ardından kısa süre önce corona virüs kısıtlamalarını hafifletmişti.

Şanghay’da yaklaşık 2 aydır uygulanan karantinanın kaldırılması kararı, 22.3 milyon kişinin yaşadığı düşük risk grubundaki bölgeler için geçerli oldu ve maske takma zorunluluğu devam etti.