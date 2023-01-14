Çin'de Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından 60 bine yakın kişi öldü

Ulusal Sağlık Komisyonu, daha önce vaka, hasta ve ölüm sayılarını günlük olarak açıklamayı bıraktığını duyurmuş, ölüm istatistiklerinin tutulmasında ise yeni standartlar getirerek yalnızca birincil ölüm sebebi virüse bağlı zatürre ve solunum yetmezliği olan can kayıplarını Covid-19'dan sayacağını bildirmişti.