Çin'de Covid-19 vakaları artmaya devam ediyor: Sorumlusu Omicron mu?

Sağlık ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çın Şih-çung, vaka sayısındaki artışa hazırlıklı olmak için tedavi ve karantina kapasitesini artıracaklarını açıkladı.



Bakan Çın, Taipei, Yeni Taipei, Kilang ve Taoyüen şehirlerindeki hastanelerin duruma göre kapasitelerinin yüzde 5 ila 20'sini ya ağır belirti gösteren veya 65 yaş ve üstü hastalara ayırmasını isteyeceklerini kaydetti.



Başından bu yana salgını kontrol altında tutmakta büyük başarı sağlayan 23,8 milyon nüfuslu ada ülkesi, Mayıs 2021'de Delta varyantı taşıyan vakaların yol açtığı salgın dalgasında günlük vaka sayısı yalnızca 15 gün kadar 400'ün üzerine seyretmişti.



Tayvan'da bugüne kadar 24 bin 33 vaka görülürken, 853 kişi hayatını kaybetti.