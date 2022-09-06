Çin'de deprem: En az 65 ölü

Haberler - ntv.com.tr - AFP - Reuters 06.09.2022 - 12:18 | Son Güncelleme : 06.09.2022 - 12:19
Çin devlet televizyonu CCTV'ye göre, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletini vuran depremden sonra en az 65 kişinin öldüğü doğrulandı.
ABD Jeolojik Araştırma Kurumu'nun (USGS) Sichuan'ın başkenti Chengdu'nun güneybatısındaki bölgeyi salladığı 6,8 büyüklüğünde bir depremden bir gün sonra devlet medyası, artçı sarsıntıların hala devam ettiğini bildirdi.
Bununla birlikte depremde şimdiye kadar 248 yaralandığı ve en az 12 kişinin kaybolduğu belirtildi.
USGS, depremin merkez üssünün yaklaşık 100 bin kişilik bir şehir olan Kangding'in 43 kilometre güneydoğusunda olduğunu aktardı. Depremin ardından çevre bölgelerde bir milyondan fazla sakinin orta derecede sarsıntı yaşadığı tahmin ediliyor.
Diğer taraftan, bazı evler depremde ciddi bir şekilde hasar gördü. Bölgedeki neredeyse tüm binaların tuğla ve ahşap kirişlerinin yıkıldığı görüldü.
Öte yandan, 84 milyonluk bir eyalet olan Sichuan, güçlü depremden önce zaten çok zorlu bir yazla mücadele ediyordu. Eyalet, son iki ayda kuraklığa ve son 60 yılın en kötü sıcak hava dalgalarına sahne oldu.
2008 yılında ise Sichuan'ı vuran 7,9 büyüklüğündeki bir deprem yaklaşık 90 bin kişinin ölümüne yol açmıştı. Eyalette geçen yıl yaşanan 6 büyüklüğündeki bir depremde ise üç kişi ölmüş ve 60 kişi yaralanmıştı.