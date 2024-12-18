Çin'de dünyanın en büyük yapay ada havalimanı: 80 milyon yolcu ağırlayacak!
Çin hükümeti, 80 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak dünyanın en büyük yapay ada havalimanını inşa etmek için 4 milyar euroluk mega proje duyurdu. Yapımı devam eden havalimanının 2035 yılında tamamlanması planlanıyor. Havalimanının faaliyete geçmesiyle birlikte bir milyon ton kargoya ev sahipliği yapması ve uluslararası seyahatler için önemli bir bölgesel kapı olarak yerini sağlamlaştırması bekleniyor.
80 MİLYON YOLCU AĞIRLANACAK
Çin, yılda 80 milyon yolcuyu ağırlamak üzere iddialı bir proje duyurdu.
Proje, ölçek olarak Hong Kong Uluslararası Havalimanı ve Japonya'nın Kansai Havalimanı'nı geride bırakacak.
Fotoğraflar: Yapay Zeka