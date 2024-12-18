Çin'de dünyanın en büyük yapay ada havalimanı: 80 milyon yolcu ağırlayacak!

2035 YILINDA TAMAMLANACAK

Yapımı devam eden Dalian Jinzhouwan Uluslararası Havalimanı'nın 2035 yılında tamamlanması planlanıyor.

Havalimanının faaliyete geçmesiyle birlikte bir milyon ton kargoya ev sahipliği yapması ve uluslararası seyahatler için önemli bir bölgesel kapı olarak yerini sağlamlaştırması bekleniyor.