Çin'de dünyanın en büyük yapay ada havalimanı: 80 milyon yolcu ağırlayacak!

Çin hükümeti, 80 milyon yolcuya ev sahipliği yapacak dünyanın en büyük yapay ada havalimanını inşa etmek için 4 milyar euroluk mega proje duyurdu. Yapımı devam eden havalimanının 2035 yılında tamamlanması planlanıyor. Havalimanının faaliyete geçmesiyle birlikte bir milyon ton kargoya ev sahipliği yapması ve uluslararası seyahatler için önemli bir bölgesel kapı olarak yerini sağlamlaştırması bekleniyor.

Çin'de dünyanın en büyük yapay ada havalimanı: 80 milyon yolcu ağırlayacak! - 1

80 MİLYON YOLCU AĞIRLANACAK

Çin, yılda 80 milyon yolcuyu ağırlamak üzere iddialı bir proje duyurdu.

Proje, ölçek olarak Hong Kong Uluslararası Havalimanı ve Japonya'nın Kansai Havalimanı'nı geride bırakacak.

Fotoğraflar: Yapay Zeka

DÜNYA HABERLERİ

Çin'de dünyanın en büyük yapay ada havalimanı: 80 milyon yolcu ağırlayacak! - 2

FÜTÜRİSTİK HAVA MERKEZİ

Ufuk çizgisini yeniden şekillendirecek ve bölgesel bağlantıyı güçlendirecek proje, 20 kilometrekarelik bir alanı fütüristik bir hava merkezine dönüştürerek ülkenin altyapı gelişiminde yeni bir dönemi başlatacak.

Çin'de dünyanın en büyük yapay ada havalimanı: 80 milyon yolcu ağırlayacak! - 3

2035 YILINDA TAMAMLANACAK

Yapımı devam eden Dalian Jinzhouwan Uluslararası Havalimanı'nın 2035 yılında tamamlanması planlanıyor.

Havalimanının faaliyete geçmesiyle birlikte bir milyon ton kargoya ev sahipliği yapması ve uluslararası seyahatler için önemli bir bölgesel kapı olarak yerini sağlamlaştırması bekleniyor.

Çin'de dünyanın en büyük yapay ada havalimanı: 80 milyon yolcu ağırlayacak! - 4

900 BİN METREKARELİK TERMİNAL

Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Dalian, 6 milyonu aşan nüfusuyla uzun zamandır gelişen bir sahil kenti.

Havalimanında ise dört pist ve 900 bin metrekarelik bir terminal bulunacak.

Devasa yapay adanın inşası halihazırda devam ediyor.

Çin'de dünyanın en büyük yapay ada havalimanı: 80 milyon yolcu ağırlayacak! - 5
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