Çin'de emlak krizi: Müteahhitler karpuz, sarımsak ve şeftali karşılığında ev satmaya başladı

Çin'de emlak piyasasında yaşanan durgunluk birçok alıcının cesaretini kırarken, müteahhitleri zor durumda bıraktı. Yeni konut projeleri ve boş kalan evler için ön ödeme olarak karpuz, şeftali, sarımsak ve diğer tarım ürünleri kabul edilmeye başladı.

Haberler - ntv.com.tr - AFP 06.07.2022 - 11:20 | Son Güncelleme : 06.07.2022 - 11:33

Çin'de emlak krizi: Müteahhitler karpuz, sarımsak ve şeftali karşılığında ev satmaya başladı - 1

'de emlak krizi yaşanıyor,  ev satışları arka arkaya 11 ay boyunca düştü. Geçen Mayıs ayında 2021 yılının aynı ayına göre ev satışları yüzde 31,5 oranında geriledi. Bununla birlikte, Çin'deki konut piyasası, bir projede inşaata başlamadan önce müteahhitlerin mevduat almasını yasaklayan yeni bir karardan etkilendi. Bu durum müteahhitleri bir borç krizine sürükledi.

Çin'de emlak krizi: Müteahhitler karpuz, sarımsak ve şeftali karşılığında ev satmaya başladı - 2

Devlet tarafından işletilen China News Weekly adlı haber sitesi, ülkenin doğusundaki Nanjing kentindeki bir inşaat şirketinin, çiftçilerden ön ödeme olarak, değeri 100 bin yuanı (yaklaşık 256 bin lira) geçmemek koşuluyla, bir kamyon dolusu karpuzu kabul edeceğini duyurdu.  

Çin'de emlak krizi: Müteahhitler karpuz, sarımsak ve şeftali karşılığında ev satmaya başladı - 3

Homebuilder Central China Management adlı bir inşaat şirketi tarafından sosyal medyada yapılan açıklamada ise "Yeni sarımsak sezonu vesilesiyle şirketimiz, Qi ilçesindeki sarımsak çiftçilerine fayda sağlamak için yeni bir karar aldı. Çiftçilerin ev almasını kolaylaştıracağız” denildi.

Çin'de emlak krizi: Müteahhitler karpuz, sarımsak ve şeftali karşılığında ev satmaya başladı - 4

PİYASA FİYATININ 3 KATINA TAKAS

Diğer taraftan, Henan eyaletinde önemli bir sarımsak üreticisi olan Qi ilçesinde ev satın almak isteyenlerin,  peşinatlarının bir kısmını ödemek için ürünlerini piyasa fiyatının üç katı ile takas edebilecekleri açıklandı. 

Çin'de emlak krizi: Müteahhitler karpuz, sarımsak ve şeftali karşılığında ev satmaya başladı - 5

Wuxi kasabasında başka bir müteahhit de şeftalileri ödeme olarak aldığını belirtti.

Çin'de emlak krizi: Müteahhitler karpuz, sarımsak ve şeftali karşılığında ev satmaya başladı - 6

Öte yandan, geçen hafta, Shanxi eyaletindeki Yuncheng kentinde çiftçilerin Haziran 2022 hasat sezonunda binlerce karpuz hasat ettiği görüldü.

Çin'de emlak krizi: Müteahhitler karpuz, sarımsak ve şeftali karşılığında ev satmaya başladı - 7

Bazı çiftçiler ise ev alabilmek için  Pekin'den yaklaşık 800 km uzaklıktaki Shanxi'ye seyahat etti.

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