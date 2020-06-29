Çin’de geliştirilen corona virüs aşısı askeri kullanım için onaylandı

TİCARİ KULLANIM İÇİN HENÜZ HİÇBİR AŞI ONAYLANMADI

Diğer taraftan, yeni tip corona virüsün neden olduğu hastalığa karşı ticari kullanım için henüz bir aşı onaylanmandı, ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) açıklamasına göre küresel olarak 135 aşı geliştiriliyor, bu aşılardan bir düzine kadarı insan deneyleri aşamasında bulunuyor.