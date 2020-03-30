Çin'de hayvan pazarları açıldı iddialarına yalanlama

Corona virüs salgınının merkezi Çin'de normalleşmenin başlamasıyla canlı hayvan pazarlarının yeniden açıldığı iddia edilmişti. Çin'in İstanbul Başkonsolosluğu açıklama yaparak iddiaların doğru olmadığını söyledi.

ntv.com.tr 30.03.2020 - 20:04

Aralık 2019'da yeni tip corona virüs salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı iddiaları yalanlandı. 

Çin İstanbul Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamada, "Sosyal medya üzerinde yayınlanan Çin’de koronavirüsün ilk vakalarının raporlandığı pazarın yeniden açıldığına dair bilgileri asılsız ve gerçek dışıdır" ifadeleri kullanıldı.

İngiliz Daily Mail gazetesi Çin'in güney batısındaki Guilin kentinde canlı hayvan pazarının yeniden açıldığını yazmıştı. 

Konsolosluktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yapılan araştırmalara göre yayınlanan haberlerde kullanılan görsellerin Çin’de değil başka bir ülkede çekildiğ, ilk vakaların raporlandığı Wuhan Huanan deniz ürünleri pazarının henüz açılmadığı anlaşılmaktadır.

Şubat ayında Çin’de yabani hayvanların alım-satışlarını tamamen yasaklamak için hukuki temel atıldı.
Eskisinde zaten yasa dışı yapılan yabani hayvanların alım-satışları daha sıkı ve kapsamlı bir şekilde yasaklanacaktır.
Dün hala kilit altında kalan tek Çin şehri Wuhan’dı ancak orada bile bazı kısıtlamalar kaldırıldı ve yüksek hızlı trenlerin çalışmasına izin verildi.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER