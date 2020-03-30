Çin'de hayvan pazarları açıldı iddialarına yalanlama

ntv.com.tr 30.03.2020 - 20:04
Aralık 2019'da yeni tip corona virüs salgınının başladığı Çin'in Wuhan kentinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı iddiaları yalanlandı.
İngiliz Daily Mail gazetesi Çin'in güney batısındaki Guilin kentinde canlı hayvan pazarının yeniden açıldığını yazmıştı.
Konsolosluktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Yapılan araştırmalara göre yayınlanan haberlerde kullanılan görsellerin Çin’de değil başka bir ülkede çekildiğ, ilk vakaların raporlandığı Wuhan Huanan deniz ürünleri pazarının henüz açılmadığı anlaşılmaktadır.