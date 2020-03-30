Çin'de hayvan pazarları açıldı iddialarına yalanlama

Konsolosluktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Yapılan araştırmalara göre yayınlanan haberlerde kullanılan görsellerin Çin’de değil başka bir ülkede çekildiğ, ilk vakaların raporlandığı Wuhan Huanan deniz ürünleri pazarının henüz açılmadığı anlaşılmaktadır.