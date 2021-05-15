Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı

Çin'in orta ve doğu bölgelerinde etkili olan kasırga nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti, 367 kişi yaralandı.

AFP - Reuters - Anadolu Ajansı 15.05.2021 - 10:51 | Son Güncelleme : 15.05.2021 - 10:52

Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı - 1
Yetkililer, dün yerel saatle 19.00'da Ciangsu eyaletine bağlı Şıngzı'da, 20.40'ta ise Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'da kasırga meydana geldiğini açıkladı.
Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı - 2

KASIRGANIN HIZI SAATTE 86 KİLOMETREYE ÇIKTI

Wuhan'da hızı saatte 86 kilometreye çıkan kasırga nedeniyle 6 kişi öldü, 218 kişi yaralandı.
Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı - 3

27 EV YIKILDI

Kasırga nedeniyle Wuhan'da 27 ev yıkılırken 130 evde büyük çaplı hasar meydana geldi.
Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı - 4

26 BİN 600 HANE ELEKTRİKSİZ

Kasırganın vurduğu Wuhan'da elektrik şebekelerinde hasar oluşurken yaklaşık 26 bin 600 haneye elektrik hizmeti verilemiyor.
Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı - 5
Yetkililer, Şıngzı'yı vuran kasırganın burada 4 kişinin ölümüne, 149 kişinin yaralanmasına yol açtığını duyurdu.
Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı - 6
Şıngzı'da çok sayıda fabrika hasar görürken büyük çaplı elektrik kesintileri meydana geldi.
Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı - 7
Kasırganın vurduğu her iki bölgede de acil durum ekipleri arama kurtarma, enkaz kaldırma, yol açma ve acil yardım çalışmalarına başladı.
Çin'de kasırga: 10 ölü, 367 yaralı - 8

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