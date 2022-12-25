Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?)

Bloomberg ve Financial Times'ın haberlerine göre çin'de Aralık ayının ilk 20 gününde yaklaşık 250 milyon vaka görüldü
Yalnızca geçen haftaiçi, günlük vaka sayısı ortalama 37 milyonu buldu.
Habere göre bu veriler Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı bir toplantıdan sızdı.
Resmi olarak açıklanan verilere göreyse 20 günde yalnızca 60 bin civarında vaka kaydedildi.
Ancak resmi verilerle Çin'den gelen son görüntüler, sahadan yapılan haberler, bu verilerin gerçeği yansıtmadığına işaret ediyor.
Çin Ulusal Sağlık Komitesiyse aldığı kararla günlük vaka istatistiklerini artık kamuoyuyla paylaşmayacağını duyurdu.
Yani artık ülkede günlük vaka sayısını resmi olarak öğrenmenin yolu yok.
Pandeminin ilk dönemlerinde, tartışmalı uygulamalarla, insanları eve hapsettiği gerekçesiyle eleştirilen Pekin hükümeti şimdi ise tam tersi bir tablo çiziyor.
Ülkede artık COVID-19 testi pozitif olanların durumları ağır değilse işe gidip çalışmalarına bile izin veriliyor.
Çin'de batılı firmaların ürettiği MRNA aşıları kullanılmıyor. Ülkede üretilen yerli aşıların ise özellikle Omicron gibi yeni varyantlara karşı yeterince koruyucu olmadığı belirtiliyor.
Çin kendi MRNA tabanlı aşısını üretse de bu aşının yeni varyantlara karşı koruma konusunda Batılı rakipleri kadar iyi olup olmadığı henüz bilinmiyor.