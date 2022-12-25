Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?)

Çin şu an için dünyada pandeminin en ağır yaşandığı yerlerin başında geliyor. Çin, ülkede vaka sayıları resmi istatistiklerde düşük gösterildiği gerekçesiyle eleştiriliyordu. Bunu iddiaları doğrular nitelikte bir belge ortaya çıktı. Sızdırılan resmi belgelere göre Aralık ayının ilk 20 gününde 250 milyona yakın vaka kaydedildi.

Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?) - 1

Bloomberg ve Financial Times'ın haberlerine göre çin'de Aralık ayının ilk 20 gününde yaklaşık 250 milyon vaka görüldü

Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?) - 2

Yalnızca geçen haftaiçi, günlük vaka sayısı ortalama 37 milyonu buldu.

Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?) - 3

Habere göre bu veriler Ulusal Sağlık Komisyonu'nun yaptığı bir toplantıdan sızdı.

Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?) - 4

Resmi olarak açıklanan verilere göreyse 20 günde yalnızca 60 bin civarında vaka kaydedildi.

Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?) - 5

Ancak resmi verilerle Çin'den gelen son görüntüler, sahadan yapılan haberler, bu verilerin gerçeği yansıtmadığına işaret ediyor.

Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?) - 6

Çin Ulusal Sağlık Komitesiyse aldığı kararla günlük vaka istatistiklerini artık kamuoyuyla paylaşmayacağını duyurdu.

Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?) - 7

Yani artık ülkede günlük vaka sayısını resmi olarak öğrenmenin yolu yok.

Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?) - 8

Pandeminin ilk dönemlerinde, tartışmalı uygulamalarla, insanları eve hapsettiği gerekçesiyle eleştirilen Pekin hükümeti şimdi ise tam tersi bir tablo çiziyor.

Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?) - 9

Ülkede artık COVID-19 testi pozitif olanların durumları ağır değilse işe gidip çalışmalarına bile izin veriliyor.

Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?) - 10

PEKİ ÜLKEDE VAKA ARTIŞININ NEDENİ NE?

Çin'de batılı firmaların ürettiği MRNA aşıları kullanılmıyor. Ülkede üretilen yerli aşıların ise özellikle Omicron gibi yeni varyantlara karşı yeterince koruyucu olmadığı belirtiliyor.

Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?) - 11

Çin kendi MRNA tabanlı aşısını üretse de bu aşının yeni varyantlara karşı koruma konusunda Batılı rakipleri kadar iyi olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?) - 12
Çin'de korkutan tablo: 20 günde 250 milyon vaka (Çin'deki vaka artışının nedeni ne?) - 13

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