Çin’de Mangkhut tayfunu nedeniyle kırmızı alarm

1 Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi, Hong Kong ile Çin’in güney eyaletleri Guangdong, Fucien ve Haynan’da etkili, bu yılın 22'nci tayfunu Mangkhut nedeniyle en üst alarm seviyesi olan kırmızı alarm uyarısı yaptı.

2 Filipinler’i vuran Mangkhut, Hong Kong ve Makau’da sel ve taşkınlara yol açtı. Bölgede en yüksek alarm seviyesine geçildi.

3 Medyada paylaşılan görüntülürde, fırtınanın ağaçları, kaldırımları, çatıları, pencereleri söktüğü ve insanları yerde sürüklediği, kurtarma ekiplerin sel altında kalan bazı yerlerde botlarla kurtarma faaliyetleri yürüttüğü görülüyor.

4 Tayfunun hızı Çin’in güney eyaletlerinde 165 kilometreye ulaştı. Tayfun, balıkçılığı, hava, demiryolu ve denizyolu ulaşımı ve eğitimi durma noktasına getirdi.

5 Mangkhut tayfunu nedeniyle Hong Kong, Haynan, Guandong’a bağlı Şıncın ve Guangcou'da çok sayıda uçak seferleri iptaldi. Ayrıca hızlı tren, feribot seferleri durdurulurken, balıkçı tekneleri kıyılara bağlandı.

6 Tayfunun yarın ve ertesi gün ülkenin iç bölgelerine ilerleyeceği uyarısı yapıldı.

7 FİLİPİNLER'DE 50'DEN FAZLA CAN ALDI Filipinler'in kuzey kıyılarını etkisi altına alan ve gücünden dolayı "süper" olarak adlandırılan Mangkhut tayfununda ölenlerin sayısı ise 50'yi geçti. 100 bin kişi ise tahliye edildi. Şimdiye kadar 250 bin kişi tayfundan etkilendi.

8 Filipinler'de Mangkhur tayfunu sonrası bir altın madeninde meydana gelen heyelanda en az 30 işçi hayatını kaybetti.

9 Şinhua'nın haberine göre, Banguet eyaletindeki Itogon kasabasında faaliyet gösteren bir altın madeninde heyelan yaşandı.

10 Yaklaşık 40 kişinin toprak altında kaldığı heyelanda en az 30 kişinin cesedine ulaşıldı.

11 Toprak altında kalan diğer işçileri kurtarma çalışmaları devam ediyor.

12 Dün bölgeyi etkisi altına alan Mangkhut tayfununun heyelana yol açmış olabileceği belirtildi.

13 Yapılan en son açıklamaya göre, bugün Filipinler'deki etkisini yitirerek Çin'in güneyine ve Hong Kong'a doğru hareket eden Mangkhut tayfunu nedeniyle ülkede genelinde ölü sayısı 50'yi geçti.

14 Hawaii'deki Müşterek Tayfun Uyarı Merkezi, Pasifik Okyanusu'nun kuzeyinde ortaya çıkan tayfunun, kategori 5 kasırga gücündeki "süper tayfun"a dönüştüğünü duyurmuştu.

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