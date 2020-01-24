Çin'de ölümcül Corona virüsü kabusu büyüyor (SARS virüsü benzeri gizemli virüs Coronavirüs)

Hubey Eyalet Hükümeti’nden yapılan açıklamada ise eyaletteki tüm turizm acentelerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.

Fakülteler, ilk ve orta okullar ile kreşlerin eğitime başlama tarihlerinin ertelendiği, kentte bulunan polis ve askeri birliklere ait personellerin izinlerinin iptal edildiği vurgulandı.

Bu arada Çin Maliye Bakanlığı, Vuhan’daki salgınla mücadele için 1 milyar yuan (144 milyon dolar) tahsis etti.