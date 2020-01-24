Çin'de ölümcül Corona virüsü kabusu büyüyor (SARS virüsü benzeri gizemli virüs Coronavirüs)

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüs (2019-nCoV) salgınında 830 kişi virüsten etkilendi, 25 kişi hayatını kaybetti.
Ulusal Sağlık Komisyonu’nun açıklamasına göre, Tibet Özerk Bölgesi ve Çinghay eyaleti dışında ülkedeki bütün, özerk bölge, özel idari bölge ve eyalete yayılan koronavirüsten etkilenenlerin sayısı, 177’sinin durumu ağır olmak üzere 830’a yükseldi.
Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin 24’ünün Hubey eyaletinden, birinin de Hıbey eyaletinden olduğu belirtildi.
Wuhan'da ilk kez aralık ayı ortalarında ortaya çıkan virüs nedeniyle kentte yaşayanlara tecrit uygulanmaya başlandı. Yollara barikatlar kuruldu, kente giriş çıkışlar yasaklandı. Kentten uçuşlar iptal edildi.
Diğer yandan salgından etkilenen kişilerle temasa geçen kişilerden müşahade altına alınanların sayısı 8 bin 420’ye çıkarken, virüs taşıma durumları "şüpheli" olan kişilerin sayısı ise 1072 olarak açıklandı.
Salgın vakası sayısında Hubey eyaleti 444 kişiyle başı çekerken, bunu 32 vaka ile Guangdong, 27 Vaka ile Cıciang eyaletleri takip ediyor. Enfekte sayısı başkent Pekin’de 26, Şanghay’da ise 20 oldu.
Vuhan’ın başkenti Hubey’de karantinaya alınan kent sayısı 8’e çıktı. Eyaletteki Vuhan, Huanggang, Icou, Şienning kentleri ile ilçe büyüklüğündeki Çıbi, Şientao, Cıciang, Çienciang kentlerinde metro, otobüs ve feribot seferlerinin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Ayrıca bazı kentlerde, petrol ofisi, hastane, eczane ve marketlerin dışında faaliyet gösteren işletmelerin çalışmasına ara verildi. Bununla birlikte bazı şehirler arası otobanlar ulaşıma kısmen açık bırakıldı.
Hubey Eyalet Hükümeti’nden yapılan açıklamada ise eyaletteki tüm turizm acentelerinin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu kaydedildi.
Fakülteler, ilk ve orta okullar ile kreşlerin eğitime başlama tarihlerinin ertelendiği, kentte bulunan polis ve askeri birliklere ait personellerin izinlerinin iptal edildiği vurgulandı.
Bu arada Çin Maliye Bakanlığı, Vuhan’daki salgınla mücadele için 1 milyar yuan (144 milyon dolar) tahsis etti.
Virüs tespit edilen hastalar özel kabinlerle hastanelere naklediliyor. Hastanelerin dışına kurulan özel çadırlarda hastalar karantinaya alınıyor. Wuhan'da virüs kapan hastaları tedavi etmek için özel bir hastane de kurulacak.
Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs solunum, hapşırma ve öksürme durumlarında hava yoluyla bulaşıyor.
NCoV'in ilk belirtileri yüksek ateş, boğaz ağrısı, öksürük, nefes darlığı, solunumda zorluk ve ishal şeklinde ortaya çıkarken, ileri safhalarda zatürre ve böbrek yetmezliğine neden oluyor, nihayetinde ölümle sonuçlanabiliyor.
Yeni tip koronavirüs ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.
Wuhan'da ulaşımın durması, kente girişlerin yasaklanmasıyla halk yiyecek stoğu yapmaya başladı. Kente uygulanan karantina önlemlerinin ne zamana kadar süreceği belirsizliğini koruyor.
Bu arada Çin'de 24 Ocak'tan itibaren Çin Sivil Havacılık İdaresi ve Çin Devlet Demiryolları, ülke genelinde hava ve demir yolu seferlerinde isteğe bağlı bilet iadesi yapabilecek.
Ölümcül virüsün kaynağı konusunda da araştırmalar sürüyor. Yılanlardaki protein kodlarının virüsle benzerlik gösterdiği ortaya çıktı. Raporlar, yılanların Wuhan'daki yerel deniz ürünleri pazarında satıldığını gösteriyor. Bu da virüsün yarasalardan yılanlara ve daha sonra insanlara geçmesi olasılığını arttırıyor.
Salgın, Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide, ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Tayland’da 3 kişide tespit edildikten sonra, Singapur, Vietnam ve Suudi Arabistan'a da sıçradı.
Vietnam Sağlık Bakanlığı, dün ateş şikayetiyle hastaneye kaldırılan Çinli bir baba ile oğlunun yeni tip Corona virüs taşıdığının tespit edildiğini açıkladı.
Çin'in Wuhan kentinde yaşayan 66 yaşındaki baba Li Ding'in, 13 Ocak'ta 28 yaşındaki oğlu Li Zichao'yu görmek Hanoi'ye geldiği, babayla oğlunun buradan Ho Chi Minh'e geçtiği belirtildi.
Hastanelerin dışına kurulan özel çadırlarda hastalar karantinaya alınıyor. 25 Ocak'ta kutlanacak olan Çin yeni yılı ise uzmanları endişelendiriyor.