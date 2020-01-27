Çin'de ortaya çıkan SARS benzeri Corona virüsü yayılıyor (Beş ülkeden sınırı kapatma kararı)

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü yayılıyor.
Pekin yönetimi, salgın dolayısıyla alınan tedbirleri artırma kararı aldı.
Ay Takvimi'ne göre yeni yıla giren ülkede, tatilin bitişi 3 gün uzatılarak 2 Şubat'a ertelendi.
Çin Başbakanı Li Kıçiang, salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentine gitti.
Çin Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, "Merkezi Hükümet Yeni Tip Corona virüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri" sıfatıyla, aralık ayında Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan ve Tibet Özerk Bölgesi haricinde ülke geneline yayılan 2019-nCoV'e salgınına karşı yapılan çalışmaları teftiş etmek ve yönetmek üzere bu kente gitti.
Li, ülkede salgının ortaya çıkışından bu yana kente giden en üst düzey yetkili olurken, başbakanın Vuhan'da koronavirüs hastalarını ve salgınla mücadele eden sağlık personelini ziyaret edeceği bildirildi.
ABD'de Corona virüsü tespit edilen kişilerin sayısı 5’e yükseldi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, California ve Arizona eyaletlerinde üç kişide daha virüse rastlandığını açıkladı. Bu kişilerin daha önce Çin'in Wuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi.
Endonezya Kamu Denetçiliği Kurumu, Çin'de ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle Çinlilerin ülkeye girişlerinin geçici süreyle yasaklanması çağrısı yaptı. Ülkeye çoktan girmiş Çinlilerin kayıtlarının ise acilen tutulması gerektiğini belirten Ida, söz konusu ölümcül virüsün Çin'den ülkeye giriş yapanlara bulaşıp bulaşmadığını belirlemek için virüs taramasının da artırılması talebinde bulundu.
Diğer Kamu Denetçisi Alvin Lie de ülkede işçi ya da öğrenci olarak bulunan Endonezyalılar için hükümetin koruma planı oluşturması gerektiğini vurguladı. Endonezya’da şu ana kadar corona virüsünün tespit edilmediğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 10’a yakın kişide de virüse rastlanmadığı bilgisini paylaştı.
Malezya, yeni tip Corona virüsü nedeniye virüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaleti ve çevresinden gelenlere geçiçi geçiş yasağı getirdiğini duyurdu. Malezya'da şu ana kadar 4 kişinin Corona virüsünden etkilendiği tespit edildi.
Çin Halk Cumhuriyeti'nin Hong Kong Eyaleti, Macau Özel İdare Bölgesi, Afganistan, Butan, Hindistan, Moğolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Laos, Mynmar, Nepal, Kuzey Kore, Pakistan, Rusy,a Tacikistan ve Vietnam olmak üzere 16 ülkeyle kara sınırı bulunuyor.