Çin'de ortaya çıkan SARS benzeri Corona virüsü yayılıyor (Dört ülkeden sınırı kapatma kararı)
Çin'de ortaya çıkan yeni tip Corona virüs salgını sürüyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi. Vaka sayısı 3 bine yaklaştı. Pekin yönetimi, Ay Takvimi'ne göre yeni yıla giren ülkede yeni yıl tatilini 2 Şubat'a kadar uzatma kararı aldı. Çin Başbakanı Li Kıçiang, salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere Vuhan kentine gitti. Dünya Sağlık Örgütü Başkanı ise Pekin'e gidiyor. Malezya ve Moğolistan, Çin ile arasındaki sınır kapısını kapattığını duyurdu. Daha önce Kuzey Kore ve Tayvan da virüs nedeniyle sınırlarını kapttığını suyurmuştu. Endonezya'da "Corona virüsü" nedeniyle Çinlilerin ülkeye girişlerinin yasaklanması çağrısı yapıldı. Güney Kore'de ise alarm seviyesi yükseldi.
NTV
27.01.2020 - 06:49
| Son Güncelleme : 27.01.2020 - 11:57
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü yayılıyor.
Pekin yönetimi, salgın dolayısıyla alınan tedbirleri artırma kararı aldı.
Ay Takvimi'ne göre yeni yıla giren ülkede, tatilin bitişi 3 gün uzatılarak 2 Şubat'a ertelendi.
Çin Başbakanı Li Kıçiang, salgın önleme çalışmalarını denetlemek üzere virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentine gitti.
Çin Devlet Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Li, "Merkezi Hükümet Yeni Tip Corona virüs Salgınıyla Mücadele Çalışma Grubu Lideri" sıfatıyla, aralık ayında Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan ve Tibet Özerk Bölgesi haricinde ülke geneline yayılan 2019-nCoV'e salgınına karşı yapılan çalışmaları teftiş etmek ve yönetmek üzere bu kente gitti.
Li, ülkede salgının ortaya çıkışından bu yana kente giden en üst düzey yetkili olurken, başbakanın Vuhan'da koronavirüs hastalarını ve salgınla mücadele eden sağlık personelini ziyaret edeceği bildirildi.
Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom ise, Çinli yetkililer ve sağlık uzmanlarıyla salgını görüşmek için Pekin'e hareket etti.
Adhanom, "Salgına karşı daha fazla koruma sağlamak" ve "Çin ile ortaklığı güçlendirmek" istediğini söyledi.
Virüs, Çin dışında yayılmaya da devam ediyor. Virüs, Fransa, Japonya, Güney Kore, Tayvan, Tayland, Amerika Birleşik Devletleri, Vietnam, Avustralya, Malezya, Nepal ve Kanada'da tespit edildi.
ABD'de Corona virüsü tespit edilen kişilerin sayısı 5’e yükseldi.
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, California ve Arizona eyaletlerinde üç kişide daha virüse rastlandığını açıkladı. Bu kişilerin daha önce Çin'in Wuhan kentini ziyaret ettiği belirtildi.
Fransa hükümeti de, Wuhan’da bulunan vatandaşları için harekete geçti. Sağlık Bakanı, Fransız vatandaşların hafta ortasında ülkeye getirileceğini açıkladı. Çin'den gelecek olan Fransızların 14 gün boyunca karantinada tutulacağı belirtildi.
Hong Kong ise, Hubey eyaleti sakinlerini ve son 14 gün içerisinde salgın bölgesinde bulunanların ülkeye girişini yasakladı.
Hong Kong vatandaşlarını kapsamayan yasağın ne zaman kalkacağı ise belli değil.
ÇİNLİLERİN ÜLKEYE GİRİŞİ YASAKLANSIN ÇAĞRISI
Endonezya Kamu Denetçiliği Kurumu, Çin'de ortaya çıkan yeni tip Corona virüsü (2019-nCoV) nedeniyle Çinlilerin ülkeye girişlerinin geçici süreyle yasaklanması çağrısı yaptı. Ülkeye çoktan girmiş Çinlilerin kayıtlarının ise acilen tutulması gerektiğini belirten Ida, söz konusu ölümcül virüsün Çin'den ülkeye giriş yapanlara bulaşıp bulaşmadığını belirlemek için virüs taramasının da artırılması talebinde bulundu.
ENDONEZYA'DA ŞU ANA KADAR VİRÜS SAPTANMADI
Diğer Kamu Denetçisi Alvin Lie de ülkede işçi ya da öğrenci olarak bulunan Endonezyalılar için hükümetin koruma planı oluşturması gerektiğini vurguladı. Endonezya’da şu ana kadar corona virüsünün tespit edilmediğini açıklayan Sağlık Bakanlığı, virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 10’a yakın kişide de virüse rastlanmadığı bilgisini paylaştı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Teuku Faizasyah da Çin’in Vuhan kentindeki giriş-çıkış önlemleri nedeniyle bölgede mahsur kalan yaklaşık 93 Endonezyalı öğrencinin tahliyesinin şu an için muhtemel olmadığını söyledi.
Çin’de bulunan Endonezya vatandaşlarına henüz virüsün bulaşmadığı bilgisini edindiklerini dile getiren Faizasyah, öğrencilerin kentten çıkarılması yönünde de Çin hükümetinin önerilerini beklediklerini kaydetti. Bu arada virüs salgını dolayısıyla havalimanı ve limanlar gibi sınır noktalarında termal tarayıcılarla önlemlerin artırıldığı Endonezya’da Vuhan seferi olan havayollarının uçuşları da iptal edilmişti.
MALEZYA'DAN HUBEY EYALETİ VE ÇEVRESİNDEN GELEN ÇİN VATANDAŞLARINA GEÇİS YASAĞI
Malezya, yeni tip Corona virüsü nedeniye virüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaleti ve çevresinden gelenlere geçiçi geçiş yasağı getirdiğini duyurdu. Malezya'da şu ana kadar 4 kişinin Corona virüsünden etkilendiği tespit edildi.
MOĞOLİSTAN'DAN SINIR KAPISINI KAPATMA KARARI
Moğolistan Ulusal Haber Ajansı "Monstame"nin haberine göre, Moğolistan Bakanlar Kurulu, dün yeni tip Corona virüsü gündemiyle acil toplandı. Toplantıda virüsün yayılmasını önlemek ve Çin ile sınır kapısında güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla sınır kapısının yaya ve araç trafiğine kapatılması kararı alındı. Daha önce Kuzey Kore sıırlarını Çin vatandaşlarına, Tayvan ise Vuhan kentinden Çinli vatandaşlara sınırlarını kapattığını duyurmuştu.
Ülkede henüz virüs vakasına rastlanmazken, Çin ile sınır komşusu olunması nedeniyle virüsün yayılma riski yüksek olarak görülüyor. Sağlık tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı ülkede, tüm toplu etkinlikler de iptal edildi. Öte yandan, tüm üniversiteler, yüksek eğitim kurumları ve mesleki eğitim kurslarında 2 Mart'a kadar eğitime ara verildi.
Virüsün ortaya çıktığı Çin'in Vuhan şehrinde eğitim gören 31 Moğolistanlı öğrencinin de ülkeye geri getirileceği kaydedildi. Moğolistan Olağanüstü Hal Komisyonu, 24 Ocak Cuma günü, ilk ve orta dereceli okullarla birlikte anaokullarda da 2 Mart'a kadar eğitime ara verildiğini duyurmuştu.
GÜNEY KORE ALARM SEVİYESİNİ YÜKSELLTİ
Güney Kore, Çin'de ortaya çıkan ve Güney Kore'de 4 kişide tespit edilen yeni tip corona virüsünün (2019-nCoV) yarattığı tehlikeye karşı bulaşıcı hastalık alarm düzeyini artırdı. Güne Kore haber ajansı Kyodo'da yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Park Neung-hoo başkanlığında toplanan acil durum komitesi, alarm düzeyinin en yüksek 4. seviye olan "sarı" dan 3. seviye olan "turuncuya" yükseltilmesine karar verdi. Turuncu alarm, bir bulaşıcı hastalığın ülkedeki kısmi yayılma durumuna işaret ediyor.
Devlet Başkanı Moon Jae-in corona virüsünün ilk ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentinden Güney Kore'ye gelen tüm yolcuların sağlık taramasından geçirilmesi talimatı verdi. Moon, ilgili bakanlarla yaptığı toplantıda, virüsün yayılmasının önlenmesi için gerekli tüm önlemlerin alınmasını talep etti.
Virüsün kontrol altına alınması için askeri doktor ve sağlık personeli ile askeri tesislerin devreye sokulmasını isteyen Moon, virüsün ekonomi üzerindeki etkilerinin takip edilmesi ve kamuoyunun sürekli bilgilendirmesi için enformasyon kanallarının açık tutulmasını istedi. Öte yandan, Vuhan'da bulunan Güney Kore vatandaşlarının tahliye edilmesi için özel uçak seferleri yapılması planlanıyor.