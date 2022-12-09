Çin'de politika değişikliğinin ardından Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Şanghay'da ülkenin diğer bölgelerinden gelen kişilerin varış test yaptırma zorunluluğu ve diğer kısıtlamalar kaldırıldı.



Kentte ayrıca restoranlar, sinemalar ve karaoke kulüpleri gibi kapalı eğlence mekanlarında test sonucu gösterme zorunluluğuna son verildi.