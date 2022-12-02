Çin'de protestoların ardından Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Çin’de Covid-19 vaka sayıları, son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, yerel yönetimler salgınla mücadele tedbirlerinin gevşetileceğini ve aşılamaya hız verileceğini açıkladı.
Çin Devlet Konseyi’ne bağlı Covid-19 Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması'nın geçtiğimiz salı, ağır hastalık ve ölüm oranlarının azaltılması hedefiyle yaşlı nüfusun aşılanmasının hızlanmasına dair bir karar yayınlamasının ardından, yaşlı nüfusa aşı olma çağrısı yapıldı.
Ulusal Sağlık Komisyonu'na bağlı Hastalık Kontrol ve Önleme Bürosu yetkilisi Xia Gang, Çin’de iki doz aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilerin sayısının 228 milyona ulaştığını açıkladı. Bu oranın, toplam yaşlı nüfusunun yüzde 86.42'sini oluşturduğu belirten Gang, bu sayı içinden 181 milyon kişinin de takviye doz aşı yaptırdığını ifade etti.
Çin anakarasında, 3 milyar 440 milyon dozun üzerinde aşı uygulandığını söyleyen Gang, bunun 1 milyar 350 milyondan fazla kişinin en az 1 doz aşı yaptırdığı anlamına geldiğini de belirtti.
Gang, Çin nüfusunun yüzde 90.28’inin en az 2 doz aşı yaptırdığını, tam aşılı kişi sayısının 1 milyar 270 milyona ulaştığını ifade ederken, tam aşılılar arasındaki 800 milyondan fazla kişinin ise 3. doz aşı olduğunu açıkladı. Covid-19 Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması’nın yayımladığı karar doğrultusunda, yerel makamlarla birlikte yaşlı nüfusun aşılanmasının hızlandırılması için çaba gösterileceğine işaret eden Gang, "Yaşlı nüfusun sağlığını korumak için etkin şekilde aşı olmalarını temenni ediyoruz’’ dedi.
Covid-19 Ortak Önleme ve Kontrol Mekanizması yetkililerinden Guo Yanhong ise, aşılamanın yanı sıra, Covid-19 hastalarının tedavisi için hastane inşasına da hız verileceğini kaydetti.