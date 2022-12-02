Çin'de protestoların ardından Covid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Ulusal Sağlık Komisyonu'na bağlı Hastalık Kontrol ve Önleme Bürosu yetkilisi Xia Gang, Çin’de iki doz aşı yaptıran 60 yaş üstü kişilerin sayısının 228 milyona ulaştığını açıkladı. Bu oranın, toplam yaşlı nüfusunun yüzde 86.42'sini oluşturduğu belirten Gang, bu sayı içinden 181 milyon kişinin de takviye doz aşı yaptırdığını ifade etti.



Çin anakarasında, 3 milyar 440 milyon dozun üzerinde aşı uygulandığını söyleyen Gang, bunun 1 milyar 350 milyondan fazla kişinin en az 1 doz aşı yaptırdığı anlamına geldiğini de belirtti.