Çin'de salgın: 13 ölü, 200 binden fazla insanı vurdu

Çin'deki aşırı yağılar sele neden oldu. 228 bin insan evlerini terketmek zorunda kaldı. Şimdiye kadar en az 13 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle 500 milyon dolarlık zarar oluştu. ntv.com.tr\nÇin'in Guangxi ve Hunan eyaletleri aşırı yağışlar görülüyor. Uzun süredir devam eden yağışlar ülkenin merkez ve güney bölgelerinde sele neden oldu. Sel nedeniyle 228 bin kişi evlerini terkederek başka bölgelere sığınmak zorunda kaldı. 13 kişinin hayatını kaybettiği selde binden fazla evin de yıkıldığı belirtiliyor. Çinli yetkililer seller nedeniyle 500 milyon dolarlık zararın oluştuğunu söyledi. Çin'de sık sık aşırı yağışlar nedeniyle seller oluşuyor. Ülkede 1998 yılında yaşanan selde 3 milyon ev yıkılırken, 2 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.