Çin'de salgın durdu, vahşi hayvan pazarları yeniden açıldı

Guilin’deki pazar, dün alışveriş yapanlarla ve kedi, köpek eti satanlarla doluydu.

Daily Mail için fotoğrafları çeken muhabirlerden biri “buradaki herkes salgının bittiğine inanıyor ve artık onlar için endişelenecek bir şey yok” dedi. Dongguan’ı ziyaret eden muhabir ise “piyasalar, salgın öncesi ile aynı şekilde faaliyete geçti. Tek fark, güvenlik görevlilerinin daha önce olmayan, fotoğraf çeken kişileri durdurmaya çalışması” diye anlattı pazardaki durumu.