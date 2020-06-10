Çin'de sel: 13 ölü, 200 binden fazla insanı vurdu

Çin'deki aşırı yağılar sele neden oldu. 228 bin insan evlerini terketmek zorunda kaldı. Şimdiye kadar en az 13 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle 500 milyon dolarlık zarar oluştu.

ntv.com.tr 10.06.2020 - 17:10 | Son Güncelleme : 11.06.2020 - 10:29

Çin'de sel: 13 ölü, 200 binden fazla insanı vurdu - 1

ntv.com.tr

Çin'in Guangxi ve Hunan eyaletleri aşırı yağışlar görülüyor.

Çin'de sel: 13 ölü, 200 binden fazla insanı vurdu - 2
Uzun süredir devam eden yağışlar ülkenin merkez ve güney bölgelerinde sele neden oldu.
Çin'de sel: 13 ölü, 200 binden fazla insanı vurdu - 3
Sel nedeniyle 228 bin kişi evlerini terkederek başka bölgelere sığınmak zorunda kaldı.
Çin'de sel: 13 ölü, 200 binden fazla insanı vurdu - 4
13 kişinin hayatını kaybettiği selde binden fazla evin de yıkıldığı belirtiliyor.
Çin'de sel: 13 ölü, 200 binden fazla insanı vurdu - 5
Çinli yetkililer seller nedeniyle 500 milyon dolarlık zararın oluştuğunu söyledi.
Çin'de sel: 13 ölü, 200 binden fazla insanı vurdu - 6
Çin'de sık sık aşırı yağışlar nedeniyle seller oluşuyor.
Çin'de sel: 13 ölü, 200 binden fazla insanı vurdu - 7
Ülkede 1998 yılında yaşanan selde 3 milyon ev yıkılırken, 2 binden fazla insan hayatını kaybetmişti.
Çin'de sel: 13 ölü, 200 binden fazla insanı vurdu - 8

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