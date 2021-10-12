'de felaketi: 15 can kaybı

’in kuzeyinde normal zamanda kuraklık sorunu yaşayan Şansi eyaletinde, bir hafta içerisinde üç aylık yağdı. Şiddetli ve sonrasında 15 kişinin hayatını kaybettiği bölgeden 120 binden fazla kişi tahliye edilirken, yaklaşık 1,8 milyon kişi ise etkilendi.

Haberler - ntv.com.tr 12.10.2021 - 10:59

Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 1

'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde şiddetli yağış ve sonrası 15 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 2

Yerel acil durum yönetimi yetkilisi Wang Qirui düzenlediği basın toplantısında, 'in en çok kömür üreten bölgelerinden biri olan eyalette en az 60 kömür madeninin nedeniyle geçici olarak kapatıldığını, dördü hariç tümünün ise normal çalışmaya döndüğünü söyledi.

Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 3

Wang, aşırı hava koşulları nedeniyle yaklaşık 19 bin binanın yıkıldığını, 18 bin kişinin de "ciddi şekilde hasardan etkilendiğini" söylerken, “15 kişi öldü ve üç kişi hala kayıp" dedi.

Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 4

Wang'a göre, eyalet genelinde 76 yerleşim biriminde yaşayan en az 1,75 milyon sakin den etkilendi ve 120 bin kişi güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 5

Afet nedeniyle 17 bin konut ve 190 bin hektar ekili arazinin tahrip olduğu bölgede, 120 binden fazla kişi, tehlikesi nedeniyle yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi.

Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 6

Eyalet genelinde 1000'den fazla inşaat projesine ara verildi, 160'tan fazla mesire yeri ziyarete kapatıldı.

Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 7

BARAJ VE BENTLER YIKILDI, KÖMÜR MADENLERİ KAPANDI

Eyalet merkezi Taiyüen şehrindeki gşu ilçesinden geçen Vuma nehrinin taşması, bölgedeki baraj ve bentlerin yıkılmasına yol açtı. Nehir boyundaki 8 köyde yaşayan 15 bin kişi ile çevre yerleşimlerdeki yaklaşık 18 bin kişinin tahliye çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 8

Ay başından bu yana mevsim normallerinin 5 katından fazla ortalama yağış alan eyalette ler nedeniyle yaklaşık 60 kömür madeni üretime ara vermek zorunda kaldı.

Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 9
'in en önemli kömür tedarikçisi olan eyalette üretimdeki aksamanın, kış ayları öncesi elektrik ve ısınma sıkıntısına neden olacağından endişe ediliyor.
Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 10

FELAKETTEN DİĞER KARELER..

Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 11
Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 12
Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 13
Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 14
Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 15
Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 16
Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 17
Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 18
Çin'de sel felaketi: 15 can kaybı - 19

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