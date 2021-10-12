Yerel acil durum yönetimi yetkilisi Wang Qirui düzenlediği basın toplantısında, Çin'in en çok kömür üreten bölgelerinden biri olan eyalette en az 60 kömür madeninin sel nedeniyle geçici olarak kapatıldığını, dördü hariç tümünün ise normal çalışmaya döndüğünü söyledi.