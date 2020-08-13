Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar

Çin'in birçok bölgesinde bu yaz aşırı yağışlar görüldü. Yağışlarda 200'den fazla insan hayatını kaybederken toplamda 25 milyar doları aşkın zarar meydana geldi.

ntv.com.tr 13.08.2020 - 13:40

Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 1
SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını görece hafif atlatan Çin yaz boyunca sellerle uğraştı.
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 2
Ülkenin birçok bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi.
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 3
Seller nedeniyle yüzbinlerce insan evinden olurken 200'den fazla kişi de hayatını kaybetti.
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 4
Çinli yetkililerin hazırladığı rapora göre ülkede yaz yağmurlarının faturası 25 milyar doların üzerine çıkmış durumda.
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 5
Bu miktar son beş yılın ortalamasının yüzde 16 üzerinde.
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 6
Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in, Covid-19 nedeniyle büyüme hızı aşırı derecede yavaşlamıştı.
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 7
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 8
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 9
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 10
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 11
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 12
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 13
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 14
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 15
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 16
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 17
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 18
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 19
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 20
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 21
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 22
Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar - 23

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