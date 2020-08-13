Çin'de sellerin faturası: 200'den fazla ölü, 25 milyar dolar zarar

Çin'in birçok bölgesinde bu yaz aşırı yağışlar görüldü. Yağışlarda 200'den fazla insan hayatını kaybederken toplamda 25 milyar doları aşkın zarar meydana geldi. SARS benzeri yeni tip corona virüs salgını görece hafif atlatan Çin yaz boyunca sellerle uğraştı. Ülkenin birçok bölgesinde aşırı yağışlar nedeniyle sel ve taşkınlar meydana geldi. Seller nedeniyle yüzbinlerce insan evinden olurken 200'den fazla kişi de hayatını kaybetti. Çinli yetkililerin hazırladığı rapora göre ülkede yaz yağmurlarının faturası 25 milyar doların üzerine çıkmış durumda. Bu miktar son beş yılın ortalamasının yüzde 16 üzerinde. Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in, Covid-19 nedeniyle büyüme hızı aşırı derecede yavaşlamıştı.