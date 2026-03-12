Çin'de tartışmalı "Etnik Birlik Yasası" kabul edildi

Mevzuatın en çok tartışılan maddelerinden biri anaokulu öncesinden başlayarak lise son sınıfa kadar zorunlu eğitimin tüm aşamalarında Mandarin Çincesinin kullanılmasını şart koşuyor. Daha önce İç Moğolistan, Tibet ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi gibi bölgelerde yerel dillerde eğitim hakkı kısmen korunurken, yeni yasayla birlikte azınlık dillerinin eğitimdeki birincil rolü ülke genelinde yasaklanıyor.

Ayrıca yasa, etnik azınlıkların yoğun yaşadığı bölgelerin demografik yapısını değiştirmeyi amaçlayan "karşılıklı gömülü topluluk ortamları" oluşturulmasını teşvik ediyor. Uzmanlara göre bu durum, Han Çinlileri ile diğer azınlık gruplarının birbirlerinin mahallelerine göç ettirilerek yerel kimliklerin zayıflatılması riskini de beraberinde getiriyor.

İnsan hakları savunucuları ve akademisyenler, yeni düzenlemenin Çin Anayasası'ndaki "etnik grupların kendi dillerini kullanma ve özerklik hakları" ile çeliştiğine dikkat çekiyor. Yasa aynı zamanda Çin sınırları dışındaki kişi ve kuruluşların "etnik birliğe zarar verme" gerekçesiyle yargılanabilmesine olanak tanıyan sınır ötesi bir hukuki zemin yaratıyor. Buna göre bu madde, Pekin yönetimine yurt dışındaki aktivistlere karşı yasal işlem başlatma yetkisi veriyor.