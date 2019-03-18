Çin'de toprak kayması: 10 ölü
ntv.com.tr
Çin’in Şansi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi öldü. Diğer kaybolanlar için arama çalışmaları devam ediyor
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1Çin'in Şansi bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi öldü.
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2Arama kurtarma ekipleri toprak altında olduğunu tahmin edilen en az 10 kişi için çalışmalarını sürdürüyor.
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3Enkazdan 13 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı. Çalışmalar sırasında ikinci bir heyelan yaşandı.
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4Olay yerinden gelen karelerde toprak kaymasının boyutları görülebiliyor.
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5Binaların olduğu bir bölge tamamen çökmüş durumda.
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6Bazı binalar çökmenin etksiyle yıkıldı bir bina ise ayakta kaldı. Bu durumun faciada can kaybının artmasını engellediği belirtiliyor.