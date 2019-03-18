NTV

Çin'de toprak kayması: 10 ölü

ntv.com.tr

Çin’in Şansi eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi öldü. Diğer kaybolanlar için arama çalışmaları devam ediyor

  • 1

    Çin'in Şansi bölgesinde meydana gelen toprak kaymasında 10 kişi öldü.
  • 2

    Arama kurtarma ekipleri toprak altında olduğunu tahmin edilen en az 10 kişi için çalışmalarını sürdürüyor.
  • 3

    Enkazdan 13 kişi ise yaralı olarak çıkarıldı. Çalışmalar sırasında ikinci bir heyelan yaşandı.
  • 4

    Olay yerinden gelen karelerde toprak kaymasının boyutları görülebiliyor.
  • 5

    Binaların olduğu bir bölge tamamen çökmüş durumda.
  • 6

    Bazı binalar çökmenin etksiyle yıkıldı bir bina ise ayakta kaldı. Bu durumun faciada can kaybının artmasını engellediği belirtiliyor.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin