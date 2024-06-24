Çin'de yapılan araştırmanın sonucu şaşırttı! Çok ağlamak para harcatıyor
Çin'de bir üniversite yapılan araştırmanın sonucu duyan herkesi şaşırttı. Yapılan araştırmada üzüntülü olan kişilerin para harcama eğilimlerinin daha fazla olabileceği ortaya çıktı. Oxford onaylı bir anket kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada üzüntü ve alışveriş arasındaki bağlantı şaşırtan gerçeği ortaya çıktı.
Çin'deki bir üniversite yapılan araştırma sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Aşırı üzülen ve üzüntü hissiyle başa çıkmaya çalışan kişilerin alışverişe daha yatkın olduğu yapılan araştırmada belirlendi.