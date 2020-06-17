Çin'de yeniden corona virüs salgını: Başkent Pekin'de karantinalar

Başka bir ifadeyle dünyanın en işlek havalimanlarından olan Pekin havalimanındaki uçuşların yüzde 70'si iptal edildi.

Ayrıca milyonlarca insanın yaşadığı kentte okullar da yeniden kapatıldı.

Pekin'deki yeni salgının merkezi de tıpkı Wuhan'da olduğu gibi yerel bir gıda pazarı.